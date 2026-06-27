Toregala bei der WM 2026: Aktueller Stand im Kampf um die Torschützenkrone

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Toregala bei der WM 2026: Aktueller Stand im Kampf um die Torschützenkrone

Die FIFA-Weltmeisterschaft 2026, ausgetragen in den USA, Mexiko und Kanada, hat ihren Höhepunkt erreicht. Der letzte Spieltag bescherte den Fußballfans einen regelrechten Torregen und unerwartete Ergebnisse. Insgesamt fanden im Laufe des Tages 6 spannende Begegnungen statt.

Hier sind alle Ergebnisse des Tages:

Die heutigen Partien endeten wie folgt:

Begegnungen

Ergebnis

Spielbericht

Senegal — Irak

5 : 0

Senegal überrollte den Gegner mit 5 treffern ohne Gegentor.

Norwegen — Frankreich

1 : 4

Die 'Les Bleus' hatten keine Gnade mit Haalands Team.

Kap Verde — Saudi-Arabien

0 : 0

In einem torlosen Unentschieden konnten keine Treffer erzielt werden.

Uruguay — Spanien

0 : 1

Die Spanier sicherten sich einen knappen Sieg.

Ägypten — Iran

1 : 1

Die beiden Teams trennten sich mit einem kämpferischen Unentschieden.

Neuseeland — Belgien

1 : 5

Die Belgier schossen 5 Tore in das gegnerische Netz.

Torschützenliste: Messi hält am Thron fest!

Der Kampf um den Torschützenkönig des Turniers spitzt sich stündlich zu. Derzeit führt die Liste der Torschützen der amtierende Weltmeister und Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft Lionel Messi . Er hat bereits 5 Tore erzielt.

Doch hinter ihm hat sich eine Gruppe gefährlicher Verfolger gebildet, die Leo ernsthaft unter Druck setzen. Die folgenden Spieler haben bisher jeweils 4 Tore :

  • Erling Haaland (Norwegen)

  • Vinícius Júnior (Brasilien)

  • Kylian Mbappé (Frankreich)

  • Ousmane Dembélé (Frankreich)

Zur Information: Die WM 2026 begann am 11. Juni dieses Jahres und endet mit dem Finale am 19. Juli. Verfolgen Sie die weiteren Entwicklungen bei uns!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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