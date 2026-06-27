Griechenland sendet erstmals einen eigenen Astronauten zur Internationalen Raumstation

Die griechische Regierung hat offiziell bekannt gegeben, dass sie die erste bemannte Weltraummission in der Geschichte des Landes vorbereitet. Dieser historische Schritt ist ein wichtiger Teil der neuen nationalen Weltraumstrategie Griechenlands bis 2035 und hebt die Ambitionen des Landes in der Weltraumforschung auf eine neue Stufe. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Nach Informationen aus dem Büro von Premierminister Kyriakos Mitsotakis wird der erste griechische Astronaut, der ins All reist, Adrianos Golemis sein, ein ESA-Spezialist, Astronom und Arzt für Weltraummedizin. Die Mission ist für die nächsten zwei Jahre geplant und wird voraussichtlich bis zu drei Wochen dauern.

Wissenschaftliche Forschung und strategische Ziele

Während seiner Zeit auf der Internationalen Raumstation (ISS) wird Adrianos Golemis eine Reihe von wissenschaftlichen Experimenten durchführen, die von Dutzenden griechischen Forschungsteams, Universitäten und Forschungseinrichtungen vorbereitet wurden. Obwohl die genauen Forschungsrichtungen noch nicht bekannt gegeben wurden, wird das Projekt als ein riesiger Sprung für die nationale Wissenschaft gewertet.

Die griechische Regierung hat auch erhebliche finanzielle Ressourcen zur Entwicklung dieses Sektors mobilisiert. Insbesondere werden in den nächsten vier Jahren fast 350 Millionen Euro aus europäischen Fonds für Weltraumprojekte bereitgestellt. Diese Mittel werden nicht nur für die Organisation des Fluges, sondern auch für den Ausbau der Luft- und Raumfahrtinfrastruktur des Landes verwendet.

Bei einem Treffen unter Beteiligung des Ministers für digitale Governance und AI, Dimitris Papastergiu, wurde betont, dass diese Mission griechischen Wissenschaftlern neue Türen auf internationaler Ebene öffnen wird. Eines der Hauptziele des Projekts ist es, die Beteiligung lokaler Technologieunternehmen an der Weltraumindustrie zu erweitern und innovative Lösungen zu kommerzialisieren.

Wirtschaftliche Effizienz und Zukunftsaussichten

Die Regierung strebt mit diesem Flug nicht nur wissenschaftliche, sondern auch erhebliche wirtschaftliche Vorteile an. Es wird erwartet, dass neue Aufträge und Partnerschaften im Luft- und Raumfahrtsektor für griechische Unternehmen positive Auswirkungen auf die Wirtschaft des Landes haben werden. Damit will Griechenland einen starken Platz unter den wenigen europäischen Ländern einnehmen, die Weltraumtechnologien entwickeln.

Obwohl mehr als ein Vierteljahrhundert seit Beginn des Betriebs der Internationalen Raumstation vergangen ist, wird diese Mission die erste Erfahrung Griechenlands beim Senden eines Vertreters in die Umlaufbahn sein. Dieses Ereignis leitet eine neue Ära der Weltraumerkundung des Landes ein und dient dazu, das Interesse der jungen Generation an Ingenieurwesen und Grundlagenwissenschaften zu steigern.