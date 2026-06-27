Vozinha: "Ich werde alles geben, damit Messi nicht trifft"

Vozinha, Torhüter der Nationalmannschaft von Kap Verde, äußerte sich vor dem wichtigen Spiel gegen Argentinien im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026.

Der erfahrene Keeper bezeichnete den argentinischen Kapitän Lionel Messi als den größten Spieler der Fußballgeschichte. Gleichzeitig betonte er, dass er auf dem Platz alle seine Kräfte mobilisieren werde, um den berühmten Stürmer zu stoppen.

"Messi ist der größte Fußballer aller Zeiten. Jedes Team wäre nervös, wenn es gegen ihn antreten müsste", sagte Vozinha.

Der Torhüter bezeichnete es als großen Traum und Ehre, mit Messi auf demselben Platz zu stehen.

"Den Platz mit Messi zu teilen, ist ein Traum. Eines Tages werde ich meinen Kindern mit Stolz erzählen, dass ich gegen ihn gespielt habe", fügte er hinzu.

Trotzdem betonte Vozinha, dass es auf dem Platz keinerlei Zugeständnisse an den Gegner geben werde.

"Ich weiß, dass es fast unmöglich ist, ihn zu stoppen. Aber ich werde alles in meiner Macht Stehende tun und mein Bestes geben, damit Messi kein Tor gegen mich erzielt", zitierte Goal Verse.

Argentinien zog in die Play-off-Runde ein, nachdem sie die Gruppe J als Erster beendet hatten. Kap Verde belegte in der Gruppe H den zweiten Platz und ließ Uruguay hinter sich.

Das Achtelfinalspiel zwischen Argentinien und Kap Verde findet am 29. Juni statt.