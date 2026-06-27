Spaniens Serie ohne Niederlage erreicht 34 Spiele, Rekord gebrochen

Die spanische Nationalmannschaft erzielte ein historisches Ergebnis, indem sie Uruguay im 3. Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 mit 1:0 besiegte.

Nach diesem Sieg ist die Serie von 'La Roja' ohne Niederlage in offiziellen Spielen auf 34 Partien gestiegen. Damit hat die spanische Nationalmannschaft einen neuen Weltrekord aufgestellt.

Zuvor hielt die brasilianische Nationalmannschaft den Rekord. Die Südamerikaner blieben zwischen 1993 und 1998 in 33 offiziellen Spielen in Folge ungeschlagen.

Spanien hat diesen Wert nun um ein Spiel übertroffen und sich einen Platz in der Fußballgeschichte gesichert.

Zur Information: Die Spanier verloren zuletzt am 28. März 2023, als das Team in der Qualifikation zur Euro 2024 gegen Schottland unterlag.

Seitdem ist Spanien in offiziellen Wettbewerben ungeschlagen. Nun wird das Team versuchen, diese historische Serie in der K.-o.-Phase der Weltmeisterschaft weiter auszubauen.