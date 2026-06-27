Revolutionäre Entdeckung bei der Effizienz organischer Solarpanels

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Revolutionäre Entdeckung bei der Effizienz organischer Solarpanels

Ein langjähriges Problem im Bereich der Solarenergie — der Konflikt zwischen Effizienz und Spannung organischer Solarpanels — wurde gelöst. Eine internationale Gruppe von Wissenschaftlern konnte einen Mechanismus identifizieren, der diese Technologie auf das Niveau von Silizium-Panels heben könnte. Diese Entdeckung erweitert die Möglichkeiten für die Nutzung günstiger und flexibler Energiequellen in der Zukunft. Ixbt.com berichtet .

Untersuchungen von Spezialisten aus Schweden, Deutschland und dem Paul-Drude-Institut deckten den Hauptmangel organischer Solarzellen auf. Obwohl diese Panels heute günstig und einfach in der Herstellung sind, bleibt ihr Wirkungsgrad (COP) deutlich hinter traditionellen Silizium-Panels zurück. Laut Ixbt.com lag das Hauptproblem im Effizienzabfall bei steigender Spannung.

Exzitonen und das Problem des Energieverlusts

Forscher fanden heraus, dass die Wurzel des Problems in der Bewegung von Teilchen liegt, den sogenannten „Exzitonen“. Wenn Licht auf das Material trifft, entstehen Paare aus Elektronen und positiven Ladungen. Damit ein elektrischer Strom fließen kann, müssen sich diese Paare trennen. Geschieht dies nicht schnell und effizient, geht Energie als Wärme verloren.

Wissenschaftler stellten fest, dass die „Lebensdauer“ der Exzitonen und der Energieverlust bei ihrer Trennung die entscheidenden Faktoren sind. Es wurde bewiesen, dass durch die Verlängerung der Aktivitätszeit der Exzitonen ein Gleichgewicht zwischen Spannung und Effizienz gewahrt werden kann. Dies ermöglicht es, den Wirkungsgrad organischer Zellen auf über 20 Prozent zu steigern.

Im Rahmen des Experiments entwickelten Spezialisten neue Materialien und bauten daraus experimentelle Solarpanels. Die Ergebnisse waren besser als erwartet: Es wurde gleichzeitig eine hohe Spannung und eine hohe Effizienz erreicht. Dies ist eine „kompromisslose Lösung“, die in früheren Technologien als unmöglich galt.

Perspektiven für die neue Generation von Solarpanels

Organische Solarpanels zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht und ihre Flexibilität aus. Sie können nicht nur auf Hausdächern, sondern auch auf Kleidung, Gehäusen von Gadgets und sogar an Fenstern installiert werden. Die Steigerung der Effizienz wird den Übergang dieser Technologie vom Labor in die reale Anwendung, also in die Massenproduktion, beschleunigen.

Experten zufolge könnte die neue Entdeckung den Solarenergiemarkt komplett verändern. Organische Alternativen, die wesentlich günstiger als Silizium-Panels sind, werden dazu beitragen, die Energiepreise zu senken und erneuerbare Quellen zu popularisieren. Der nächste Schritt wird nun die Erprobung dieser Technologie im industriellen Maßstab sein.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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