Swatch fordert 170 Millionen Dollar Schadensersatz von Samsung

Der langjährige Rechtsstreit zwischen dem berühmten Schweizer Uhrenhersteller Swatch Group und dem südkoreanischen Technologiegiganten Samsung hat eine neue Phase erreicht. Das Schweizer Unternehmen fordert eine Entschädigung in Höhe von 170 Millionen Dollar mit der Begründung, dass das Design digitaler Zifferblätter für Samsung Smartwatches seine Markenrechte verletzt habe. Laut Reuters könnte dieser Fall zu einem der größten Markenrechtsprozesse in der Geschichte Großbritanniens werden. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Der Streit betrifft Apps, die für Samsung Galaxy Watch Smartwatches entwickelt wurden. Diese Apps ermöglichten es Nutzern, digitale Zifferblätter zu installieren, die die klassischen Designs von Omega, Tissot und anderen prestigeträchtigen Marken der Swatch Group kopierten. Im Jahr 2022 befand das High Court in London Samsung für schuldig, Markenrechte verletzt zu haben.

Design-Diebstahl und Lizenzfragen

Das Gerichtsverfahren befasst sich derzeit ausschließlich mit der Festlegung der Schadensersatzhöhe. Nach Berechnungen von Experten der Swatch Group entspricht die Summe von 170 Millionen Dollar der hypothetischen Lizenzgebühr für die Nutzung der Designs von zehn Marken. Das Unternehmen hat diesen hohen Betrag unter Berücksichtigung der Bekanntheit und des kommerziellen Wertes seiner Marken festgelegt. Die Schweizer befürchten, dass ihre traditionelle Uhrmacherkunst durch digitale Kopien entwertet wird.

Samsung wehrt sich entschieden gegen diese Forderungen. Laut Financial Times hält der Technologiegigant die geforderte Entschädigungssumme für übertrieben und unbegründet. Vertreter des Unternehmens sind der Meinung, dass die Existenz digitaler Zifferblätter dem traditionellen Uhrenmarkt keinen ernsthaften Schaden zugefügt habe und eine so hohe Strafe ungerecht sei.

Markenprestige und Marktstrategie

Interessanterweise hat sich die Swatch Group bewusst dazu entschieden, nicht in den Markt für vollwertige Smartwatches einzusteigen. Die Unternehmensleitung sieht die Bewahrung des Prestiges traditioneller mechanischer und Quarzuhren als vorrangige Aufgabe an. Die Leitung von Tissot betonte, dass die massenhafte Verwendung ihrer Designs auf digitalen Geräten die Exklusivität und das Ansehen Schweizer Uhren beeinträchtige.

Dieses Gerichtsurteil ist nicht nur in Großbritannien, sondern weltweit von großer Bedeutung. Analysten von Reuters zufolge könnte das endgültige Urteil in London direkte Auswirkungen auf eine ähnliche Klage haben, die Swatch in den USA gegen Samsung eingereicht hat. Es wird erwartet, dass dies einen neuen Präzedenzfall für den Schutz geistigen Eigentums in der Technologiewelt schafft.

Die Gerichtsverhandlungen dauern derzeit an, und eine endgültige Entscheidung wird in den kommenden Monaten erwartet. Sollte das Gericht zugunsten von Swatch entscheiden, wäre dies ein starker Anreiz für andere traditionelle Marken, ihr geistiges Eigentum gegenüber Technologieplattformen zu schützen.