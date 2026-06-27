Lionel Messi startet auf der Ersatzbank: Unerwartete Rotation im argentinischen Kader

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Lionel Messi startet auf der Ersatzbank: Unerwartete Rotation im argentinischen Kader

Der Cheftrainer der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Scaloni, hat offiziell bestätigt, dass Kapitän Lionel Messi im kommenden Spiel gegen Jordanien nicht in der Startelf stehen wird. Für die "Albiceleste", die sich durch die vorzeitige Erfüllung ihrer Gruppenphasen-Ziele bereits für die Playoffs qualifiziert haben, bietet dieses Spiel die Gelegenheit, den Kader zu testen. Laut Goal.com Meldung berichtet.

Der Trainerstab traf diese Entscheidung, um die physische Verfassung des 37-jährigen Stürmers zu schonen und eine Überlastung zu vermeiden. Laut Goal.com wird erwartet, dass Lionel Messi im Spiel in Dallas erst in der zweiten Halbzeit eingewechselt wird. Diese Entscheidung dient nicht nur der Erholung des Starspielers, sondern gibt auch den Ersatzspielern die Chance, sich zu beweisen.

Kaderänderungen und neue taktische Schemata

In einer Abweichung von seiner üblichen Routine teilte Lionel Scaloni auf der Pressekonferenz seine Pläne für die Aufstellung mit. Er betonte, dass jedes Teammitglied es verdient, zu spielen, und dass solche Rotationen notwendig seien, um den Teamgeist zu stärken. Der Trainer hofft, dass der Spielstil der Mannschaft auch ohne ihre Anführer unverändert bleibt.

In der Offensive könnten wir in Abwesenheit von Lionel Messi das Duo Lautaro Martinez und Julian Alvarez sehen. Scaloni gab an, dass das Zusammenspiel dieser beiden Stürmer unter der Bedingung umgesetzt wird, dass es das Gleichgewicht der Mannschaft nicht beeinträchtigt. Dieses Experiment könnte eine wichtige taktische Option für künftige entscheidende Spiele sein.

Zudem wurde die Situation des Verteidigers Cristian Romero geklärt. Der zuvor verletzte Spieler trainiert nach einem individuellen Programm. Laut dem Trainer war die Verletzung weitaus weniger schwerwiegend als erwartet, was eine positive Nachricht für die argentinischen Fans ist.

Obwohl das Ergebnis dieses Spiels keinen Einfluss auf die Tabellenposition Argentiniens hat, ist es wichtig, dass die Spieler vor den Playoffs ihre sportliche Form beibehalten. Die Schonung erfahrener Spieler wie Lionel Messi soll deren Effektivität in den entscheidenden Phasen des Turniers steigern.

ArgentinienLionel MessiLionel ScaloniFußballRotation
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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