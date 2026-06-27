Schießerei nach Norwegen-Frankreich-Spiel: vier Verletzte

Nach dem Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Norwegen und Frankreich im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 ereignete sich ein besorgniserregender Vorfall.

Nach der Partie, die mit einem 4:1-Sieg für Frankreich endete, kam es in einem Bereich, in dem sich hunderte Fans versammelt hatten, zu einer Schießerei. Ersten Informationen zufolge wurden mindestens vier Personen durch Schüsse verletzt.

Das Spiel fand im Gillette-Stadion in Foxborough, Massachusetts, USA, statt.

Das Polizeidepartement von Massachusetts teilte mit, dass am Freitag gegen Mitternacht mehrere Notrufe über eine Schießerei eingingen.

ABC News zitierte eine Polizeierklärung: "Polizeibeamte, die am Einsatzort eintrafen, fanden an der Kreuzung Main Street und Park Street mindestens vier Bürger mit Schussverletzungen."

Alle Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Über ihren Zustand gibt es bislang keine offiziellen Informationen.

Zudem gibt es keine Meldungen über Festnahmen im Zusammenhang mit der Schießerei. Die Strafverfolgungsbehörden untersuchen die Einzelheiten des Vorfalls.

Zur Information: Die Weltmeisterschaft 2026 findet vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA, Mexiko und Kanada statt. Der amtierende Weltmeister ist die argentinische Nationalmannschaft.