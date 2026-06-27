Asiatische Tech-Giganten reagieren auf US-Exportbeschränkungen für AI

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Asiatische Tech-Giganten reagieren auf US-Exportbeschränkungen für AI

Der globale Wettbewerb im Bereich der AI hat eine neue Stufe erreicht. Nach dem Verbot der US-Regierung für den Export der leistungsstärksten Mythos- und Fable 5-Modelle von Anthropic haben asiatische Startups begonnen, diese Lücke zu schließen. Unternehmen aus China und Japan haben eigene Alternativen vorgestellt, um die Abhängigkeit von amerikanischen Technologien zu verringern. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet dass.

Insbesondere das führende chinesische Cybersicherheitsunternehmen 360 kündigte ein neues AI-Tool namens Tulongfeng an. Die Entwickler betonen, dass dieses Modell in seinen Fähigkeiten problemlos mit dem Mythos-System von Anthropic konkurrieren kann. Mythos wird derzeit als so leistungsstark und strategisch wichtig eingestuft, dass die Donald-Trump-Administration seinen Export aus den USA strikt untersagt hat.

Neue Entwicklungen aus Japan und China

Das japanische Startup Sakana AI hat ebenfalls sein Modell namens Fugu (japanisch für "Kugelfisch") eingeführt. Unternehmensvertreter teilten TechCrunch mit, dass dieses Modell nicht nur mit Fable 5 gleichziehen kann, sondern auch die Fähigkeit besitzt, andere Modelle über verschiedene API-Schnittstellen zu koordinieren. Dies macht es sehr praktisch für komplexe agentische Systeme.

Obwohl Vertreter von Sakana AI die zeitliche Koinzidenz der Produktveröffentlichung mit den US-Verboten als "Zufall" bezeichnen, werben sie auf ihrer Website unter dem Motto "fortschrittliche Funktionen sicher vor Exportkontrollen". Dies verspricht technologische Unabhängigkeit ohne politische Einschränkungen für Unternehmen und Regierungsbehörden in der Region.

Sakana AI wurde 2023 von den ehemaligen Google-Forschern Ren Ito, Llion Jones und David Ha gegründet. Die von ihnen entwickelten Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass sie effizient mit kleinen Datensätzen arbeiten und speziell an die japanische Sprache und Kultur angepasst sind. Dies macht das Produkt auf dem lokalen Markt attraktiver als amerikanische neuronale Netze.

Geopolitische Folgen und die Zukunft der AI

Obwohl neue Modelle entstehen, erwarten Experten nicht, dass sich der asiatische Markt vollständig von US-Technologien entkoppelt. Sakana AI-Mitgründer Ren Ito betonte in seiner Rede auf dem G7-Gipfel, dass US-Modelle für Asien weiterhin wichtig seien, Washington jedoch den technologischen Zugang für seine Verbündeten aufrechterhalten müsse.

Die aktuelle Situation stellt sich wie folgt dar:

  • Die USA blockieren die leistungsstärksten AI-Modelle (Mythos, Fable 5) aus Gründen der nationalen Sicherheit;
  • China (360) und Japan (Sakana AI) bringen ihre Alternativen schnell auf den Markt;
  • Regionale Unternehmen bevorzugen Technologien, die vor politischen Sanktionen geschützt sind;
  • Es bilden sich neue technologische Zentren, die das Monopol im AI-Bereich brechen.
Experten glauben, dass solche Exportbeschränkungen langfristig den globalen Marktanteil von US-Unternehmen verringern und die Entwicklung unabhängiger AI-Ökosysteme in anderen Ländern beschleunigen könnten.

Künstliche IntelligenzAnthropicSakana AITechnologieUSA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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