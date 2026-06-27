Cristiano Ronaldo und Diogo Dalot: Vom Kindheitsidol zur engen Freundschaft

Jacinto Teixeira, der Vater von Diogo Dalot, Verteidiger der portugiesischen Nationalmannschaft und von Manchester United, sprach über die besondere Beziehung zwischen seinem Sohn und dem legendären Cristiano Ronaldo. Seinen Worten zufolge entwickelte sich aus einem einfachen kindlichen Interesse und Bewunderung im Laufe der Zeit eine starke professionelle Freundschaft. Diese Beziehung erreichte eine neue Ebene, insbesondere nach Ronaldos Rückkehr nach Old Trafford. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Für Dalot, der derzeit mit der portugiesischen Nationalmannschaft an einem großen Turnier teilnimmt, ist Cristiano Ronaldo nicht nur ein Mitspieler, sondern ein Lebensvorbild. In einem Interview mit O Jogo betonte der Vater des Spielers, dass in seinem Zimmer seines Sohnes immer noch Poster von Cristiano Ronaldo hängen. Dies zeugt von der Loyalität des jungen Verteidigers gegenüber seinem Idol.

Seite an Seite mit dem Idol

"Cristiano war für Diogo schon immer ein Idol. Auch wenn er nicht mehr bei uns wohnt, bewahre ich immer noch die Ronaldo-Bilder auf, die hinter den Schränken und Türen in seinem Zimmer kleben", sagt der Vater des Spielers. Seiner Meinung nach könnte Ronaldo in Dalot seine eigene Jugend wiedererkannt haben, insbesondere Eigenschaften wie Fleiß, Verantwortungsbewusstsein und Ausdauer.

Die Nähe zwischen Dalot und Ronaldo ist nicht nur abseits des Platzes, sondern auch während des Spiels deutlich sichtbar. Zum Beispiel fiel vielen auf, dass Cristiano Ronaldo nach seinem Tor gegen die Nationalmannschaft von Usbekistan direkt zur Ersatzbank lief, um Dalot zu umarmen. Dieser Moment wurde für den Vater des Spielers zu einem unvergesslichen Ereignis.

Statistiken zufolge standen diese beiden Spieler seit dem Euro 2020 Turnier 28 Mal gemeinsam im Trikot von Portugal auf dem Platz. Interessanterweise hat Dalot nur ein Assist zu Ronaldos 145 Toren für die Nationalmannschaft beigesteuert. Dennoch wird ihr gegenseitiges Verständnis auf dem Platz hoch geschätzt.

Wettbewerb und Disziplin

Diogo Dalot zeichnet sich nicht nur durch sein Talent, sondern auch durch seine Disziplin aus. Er folgt strikt den Ratschlägen von Ronaldo in Bezug auf Ernährung und körperliche Regeneration. Dies hilft ihm sehr bei seinem Wachstum als Profi. Acht Spielzeiten Erfahrung bei Manchester United haben ihn zu einem vielseitigen Verteidiger gemacht, der auf beiden Flügeln spielen kann.

Obwohl der Trainer der portugiesischen Nationalmannschaft, Roberto Martinez, derzeit mehr Vertrauen in Joao Cancelo auf der rechten Seite setzt, ist Dalot jederzeit bereit, das Spiel zu betreten. Sein Vater erklärte, dass sein Sohn körperlich und geistig in seiner besten sportlichen Form sei und er glaube, dass er im Laufe des Turniers einen Platz in der Startelf finden werde.