Ramin Rezaian in Tränen: „Volk des Iran, bitte vergebt uns“

Die Gruppenphasenbegegnung zwischen Ägypten und dem Iran bei der Weltmeisterschaft 2026 endete 1:1. Ramin Rezaian, der für die Perser traf, konnte seine Emotionen nach dem Spiel nicht zurückhalten und weinte.

Der Iran erzielte in der 90+6. Minute erneut ein Tor, doch dieser Treffer wurde nicht anerkannt, was die Chancen des Teams auf den Einzug in die K.o.-Runde erschwerte.

"Was kann ich sagen? Ich weiß nicht, warum das passiert. Es ist einfach Pech. Einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal... Ich hoffe, dass wir in die nächste Runde einziehen und unser Volk wieder Freude empfindet. Denn sie verdienen noch mehr", sagte Rezaian.

Der Fußballer betonte, dass die Teammitglieder auf dem Platz alles gegeben hätten und ihr Hauptziel darin bestanden habe, das iranische Volk glücklich zu machen.

"Wir haben alles gegeben. Unser einziger Wunsch war es, unser Volk glücklich zu machen. Seit drei Monaten kämpfen wir, ohne eine Belohnung oder Anerkennung zu erwarten. Jeder Spieler in diesem Team ist ehrenhaft, charakterstark und seinem Vaterland treu", sagte er.

Rezaian entschuldigte sich zudem bei den iranischen Fans.

"Volk des Iran, wir lieben euch sehr. Bitte vergebt uns. Das Einzige, was ich sagen kann, ist — vergebt uns. Wir alle bedauern dies zutiefst. Wir haben guten Fußball gezeigt, aber ich weiß nicht, wo wir den Fehler gemacht haben. Ihr verdient die besten Dinge der Welt", fügte der Spieler hinzu.

Zur Information: Der Iran belegte mit 3 Punkten den dritten Platz in der Gruppe. Nun beobachtet das Team die Ergebnisse der anderen Gruppen, um als einer der besten Gruppendritten ins Achtelfinale einzuziehen.