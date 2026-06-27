OnePlus will Budget-Segment revolutionieren: Neues Smartphone mit 8000 mAh Akku

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OnePlus will Budget-Segment revolutionieren: Neues Smartphone mit 8000 mAh Akku

OnePlus, bekannt für seine leistungsstarken Geräte auf dem Smartphone-Markt, bereitet sich darauf vor, neue Standards im Budget-Segment zu setzen. Erste "Live"-Fotos des noch nicht offiziell vorgestellten OnePlus N6-Modells sind im Netz aufgetaucht. Es wird erwartet, dass das Gerät durch seine rekordverdächtige Akkulaufzeit und seinen erschwinglichen Preis große Aufmerksamkeit erregt. Dies berichtet Ixbt.com Bericht lautet es.

Die vom bekannten Insider Abhishek Yadav veröffentlichten Fotos zeigen nicht nur das Aussehen des Smartphones, sondern auch den vollständigen Lieferumfang. Während viele Hersteller derzeit den Packungsinhalt reduzieren, wird das OnePlus N6 ein reichhaltiges Set bieten. Zusammen mit dem Gerät werden ein Ladegerät, ein USB-Kabel und eine spezielle Schutzhülle geliefert.

Technische Daten und Funktionen

Laut ixbt.com ist der Hauptvorteil des neuen Smartphones sein riesiger Akku mit einer Kapazität von 8000 mAh. Dies ist ein seltenes Merkmal für moderne Smartphones und ermöglicht einen Betrieb über mehrere Tage ohne Aufladen. Zudem unterstützt der Akku die 45 W Schnellladetechnologie.

Die Hardware wird voraussichtlich auf dem MediaTek Dimensity 6300 Prozessor basieren. Dieser Chipsatz garantiert eine solide Mittelklasse-Leistung und stabilen Betrieb in 5G-Netzen. Auch beim Display hat das Unternehmen nicht gespart: Das OnePlus N6-Modell wird mit einem AMOLED-Bildschirm mit einer Bildwiederholrate von 120 Hz ausgestattet, was für eine flüssige und hochwertige Darstellung sorgt.

  • Hauptkamera: 50-Megapixel-Sensor;
  • Frontkamera: 8-Megapixel-Selfie-Modul;
  • Akku: 8000 mAh, 45 W Laden;
  • Bildschirm: AMOLED, 120 Hz.
Die offizielle Präsentation des Smartphones ist für den 30. Juni dieses Jahres in Indien geplant. Ersten Informationen zufolge wird der Preis des Geräts 20.000 Indische Rupien (ca. 210 US-Dollar) nicht überschreiten. Dies macht es zu einem der wettbewerbsfähigsten Modelle seiner Klasse.

Dieses Modell ist auch für den Markt in Usbekistan sehr relevant. Nutzer in unserem Land bevorzugen vor allem erschwingliche Smartphones mit langer Akkulaufzeit und hochwertigen Displays. Wenn OnePlus diese Preispolitik beibehält, könnte das neue Modell ein ernsthafter Konkurrent für Redmi- und Samsung-Geräte werden.

Es ist anzumerken, dass der Insider Abhishek Yadav bereits zuvor präzise Informationen zur Xiaomi Mi 10T-Serie vor deren Veröffentlichung veröffentlicht hatte. Daher werden die Meldungen zum OnePlus N6 als sehr glaubwürdig eingestuft.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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