Mysteriöser See in Tansania: Wo Vögel zu Stein werden

In Tansania gibt es einen Ort, der an einen anderen Planeten erinnert und Touristen sowie Wissenschaftler mit seiner außergewöhnlichen Natur in Erstaunen versetzt. Dies ist der Natronsee. Aufgrund des extrem hohen Salz- und Alkaligehalts im Wasser färbt sich die Oberfläche des Sees zu bestimmten Zeiten unter dem Einfluss von Mikroorganismen blutrot.

Ein weiteres besonderes Merkmal des Natronsees ist, dass die Kadaver von Vögeln und Fledermäusen, die hier verenden, von Mineralien aus dem Wasser überzogen werden und wie Steinstatuen aussehen. Aus diesem Grund gilt der See als einer der geheimnisvollsten und schaurigsten Naturorte der Welt.

In der Nähe ragt der Vulkan Ol Doinyo Lengai empor. Das lokale Volk der Maasai nennt ihn den „Berg Gottes“. Dieser Vulkan ist einer der wenigen aktiven Vulkane auf der Erde und berühmt für seine einzigartige schwarze Lava.

Das Erstaunlichste ist, dass inmitten dieser außergewöhnlichen und sogar beängstigenden Landschaft jedes Jahr Tausende von rosa Flamingos nisten und brüten. Da die salzige und alkalische Umgebung für viele andere Raubtiere ungeeignet ist, ist dieses Gebiet zu einem sicheren Zufluchtsort für Flamingos geworden.

Viele stellen sich Tansania nur mit Safaris und Wildtieren vor. Tatsächlich gibt es in diesem Land einzigartige Naturwunder, die an fantastische Filme erinnern und anderswo auf der Welt kaum zu finden sind.