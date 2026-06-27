Kap Verde schreibt Geschichte und trifft auf Lionel Messi und Argentinien

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Kap Verde schreibt Geschichte und trifft auf Lionel Messi und Argentinien

Ein neues Kapitel in der Geschichte der Weltmeisterschaft wurde aufgeschlagen: Die Nationalmannschaft von Kap Verde ist der kleinste Staat geworden, dem der Einzug in die K.-o.-Runde gelungen ist. Nach kämpferischen Leistungen in der Gruppenphase trifft das Team von den Atlantikinseln im Achtelfinale auf den amtierenden Weltmeister Argentinien und den legendären Lionel Messi. Dies berichtete Goal.com berichtet .

Der historische Erfolg wurde nach dem Spiel gegen Saudi-Arabien in Houston verbucht. Nachdem die Partie mit einem 0:0-Unentschieden endete, versammelten sich die Spieler in der Mitte des Spielfelds und verfolgten gespannt das Ergebnis des Spiels zwischen Spanien und Uruguay auf ihren Mobiltelefonen. Der Sieg Spaniens führte Kap Verde als Zweitplatzierter der Gruppe H in die nächste Runde.

Bemerkenswert ist, dass Kap Verde die Gruppenphase ungeschlagen beendete. Während sie gegen Spanien ein torloses Unentschieden spielten, gelang ihnen gegen Uruguay ein kämpferisches 2:2. Diese Ergebnisse zeigen, dass das Team nicht zufällig in die Playoffs eingezogen ist, sondern echte Kampfbereitschaft bewiesen hat.

Der Weg zu großen Träumen

Der Teamkapitän und 40-jährige erfahrene Torhüter Vozinha konnte seine Emotionen nach diesem Erfolg nicht verbergen. Er betonte, dass viele nicht geglaubt hätten, dass die Vertreter dieses kleinen Staates auch nur einen einzigen Sieg erringen könnten. Kap Verde konnte jedoch sein technisches und taktisches Potenzial auf dem Platz voll ausschöpfen.

"Wir sind nicht hierhergekommen, um nur ein Unentschieden zu holen; wir wollen immer gewinnen. Saudi-Arabien ist ein starker Gegner, aber wir hatten mehr Ballbesitz und haben mehr Chancen kreiert. Jetzt gegen Lionel Messi und Argentinien zu spielen, ist für jeden Fußballer ein wahr gewordener Traum", sagte Vozinha in einem Interview mit Goal.com.

Dieser Erfolg ist nicht nur für die Bewohner der Inseln, sondern auch für die weltweit verbreitete Diaspora von Kap Verde eine Quelle des Stolzes. Laut Vozinha sind die Teammitglieder mit Entbehrungen aufgewachsen und haben die Ausdauer von ihren Vorfahren gelernt. Dieser Geist ermöglicht es ihnen, auf dem Platz auf Augenhöhe mit großen Nationen zu kämpfen.

Was ist beim Aufeinandertreffen mit Argentinien zu erwarten?

Während dieses Spiel für die argentinische Nationalmannschaft wie der nächste routinemäßige Schritt erscheinen mag, können "Kämpfer-Teams" wie Kap Verde immer für unerwartete Überraschungen sorgen. Das Spiel gegen die von Lionel Messi angeführte Starbesetzung ist die wichtigste Partie in der Geschichte der Insulaner.

Die Fußballer von Kap Verde werden auf den Platz gehen, um sich der Welt zu präsentieren und zu beweisen, dass auch kleine Staaten zu großen Erfolgen fähig sind. Sie verteidigen nicht nur die Ehre ihres Landes, sondern die aller Minderheiten weltweit. Nun richtet sich die Aufmerksamkeit aller Fans auf den Konflikt zwischen Lionel Messi und diesem mutigen "kleinen" Team.

WeltmeisterschaftArgentinienLionel MessiKap VerdeFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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