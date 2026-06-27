Verdienst von Abduqodir Husanov bekannt gegeben

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Verdienst von Abduqodir Husanov bekannt gegeben

Abduqodir Husanov, Verteidiger der usbekischen Nationalmannschaft und von Manchester City, ist in das von Forbes Sport erstellte Ranking der bestbezahlten Fußballspieler aufgenommen worden.

In der Liste, die Spieler der 48 an der Weltmeisterschaft 2026 teilnehmenden Nationalmannschaften umfasst, belegte Husanov den 38. Platz. Er ist der einzige usbekische Fußballer im Ranking.

Nach Berechnungen der Publikation beläuft sich das jährliche Gesamteinkommen von Abduqodir Husanov auf 6,2 Millionen Dollar. Davon entfallen 5 Millionen Dollar auf sein Gehalt und seine Fußballtätigkeit, während die restlichen 1,2 Millionen Dollar aus Werbeverträgen, kommerziellen Projekten und anderen Einkommensquellen stammen.

Forbes Sport merkte an, dass Puma einer der Hauptpartner von Husanov ist. Bei der Erstellung des Rankings wurde auch die vom Fußballer im Jahr 2025 eingeführte Energydrink-Marke „AK45“ berücksichtigt.

Den ersten Platz der Liste belegte Cristiano Ronaldo mit einem Jahreseinkommen von 280 Millionen Dollar. Lionel Messi folgte mit 130 Millionen Dollar auf dem zweiten Platz, und Kylian Mbappe belegte mit 95 Millionen Dollar den dritten Platz.

Abduqodir HusanovManchester CityUsbekistanForbes SportPuma
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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