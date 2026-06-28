WM 2026: Startaufstellungen für Kolumbien gegen Portugal bekannt

Eines der zentralen Spiele des 3. Spieltags der Weltmeisterschaft — die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Kolumbien und Portugal — steht kurz bevor. Die Cheftrainer beider Teams haben ihre Startaufstellungen für diesen wichtigen und spannenden Schlagabtausch bekannt gegeben.

Das Spiel beginnt um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.

Startaufstellungen

In der folgenden Tabelle finden Sie die Liste der Spieler, die die Partie von Beginn an bestreiten:

Kolumbien Portugal Vargas Costa Lukumi Cancelo Arias Veiga Puerta Dias Sanches Mendes Machado João Neves Lerma Vitinha Rodriguez Bruno Fernandes Arias Felix Dias Neto Cordoba Cristiano Ronaldo

Spielinfos:

Turnier: WM 2026, Gruppenphase, 3. Spieltag

Spiel: Kolumbien gegen Portugal

Anstoßzeit: 04:30 Uhr Taschkent-Zeit

Beide Kader تضم Weltstars des Fußballs, sodass die Fans einen intensiven und offensiven Fußball erwarten können. Teilen Sie diese Neuigkeiten mit Ihren Fußballfreunden.