WM 2026: Startaufstellungen für Kolumbien gegen Portugal bekannt
Eines der zentralen Spiele des 3. Spieltags der Weltmeisterschaft — die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Kolumbien und Portugal — steht kurz bevor. Die Cheftrainer beider Teams haben ihre Startaufstellungen für diesen wichtigen und spannenden Schlagabtausch bekannt gegeben.
Das Spiel beginnt um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.
Startaufstellungen
In der folgenden Tabelle finden Sie die Liste der Spieler, die die Partie von Beginn an bestreiten:
Kolumbien
Portugal
Costa
Lukumi
Cancelo
Arias
Veiga
Puerta
Dias
Sanches
Mendes
Machado
João Neves
Lerma
Vitinha
Rodriguez
Bruno Fernandes
Arias
Felix
Dias
Neto
Cordoba
Cristiano Ronaldo
Spielinfos:
Turnier: WM 2026, Gruppenphase, 3. Spieltag
Spiel: Kolumbien gegen Portugal
Anstoßzeit: 04:30 Uhr Taschkent-Zeit
Beide Kader تضم Weltstars des Fußballs, sodass die Fans einen intensiven und offensiven Fußball erwarten können. Teilen Sie diese Neuigkeiten mit Ihren Fußballfreunden.
…