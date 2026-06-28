WM 2026: Startaufstellungen für Kolumbien gegen Portugal bekannt

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WM 2026: Startaufstellungen für Kolumbien gegen Portugal bekannt

Eines der zentralen Spiele des 3. Spieltags der Weltmeisterschaft — die Begegnung zwischen den Nationalmannschaften von Kolumbien und Portugal — steht kurz bevor. Die Cheftrainer beider Teams haben ihre Startaufstellungen für diesen wichtigen und spannenden Schlagabtausch bekannt gegeben.

Das Spiel beginnt um 04:30 Uhr Taschkent-Zeit.

Startaufstellungen

In der folgenden Tabelle finden Sie die Liste der Spieler, die die Partie von Beginn an bestreiten:

Kolumbien

Portugal

Vargas

Costa

Lukumi

Cancelo

Arias

Veiga

Puerta

Dias

Sanches

Mendes

Machado

João Neves

Lerma

Vitinha

Rodriguez

Bruno Fernandes

Arias

Felix

Dias

Neto

Cordoba

Cristiano Ronaldo

Spielinfos:

  • Turnier: WM 2026, Gruppenphase, 3. Spieltag

  • Spiel: Kolumbien gegen Portugal

  • Anstoßzeit: 04:30 Uhr Taschkent-Zeit

Beide Kader تضم Weltstars des Fußballs, sodass die Fans einen intensiven und offensiven Fußball erwarten können. Teilen Sie diese Neuigkeiten mit Ihren Fußballfreunden.

KolumbienPortugalVargasCristiano Ronaldo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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