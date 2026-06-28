Wunder alter Technik: Windows 11 auf einem Computer mit DDR1-RAM gestartet

In einer Welt moderner Technologien, in der die Systemanforderungen für Betriebssysteme von Tag zu Tag steigen, hat ein Enthusiast namens Omores im Reddit-Forum ein erstaunliches Experiment durchgeführt. Er hat das neueste Betriebssystem Windows 11 von Microsoft erfolgreich auf einem Computer mit DDR1-Standard-RAM gestartet, der vor 20 Jahren hergestellt wurde. Dieses Projekt demonstrierte nicht nur die Möglichkeiten alter Geräte, sondern auch die Flexibilität der Software. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Als Basis für das Experiment wurde ein ASRock ConRoe865PE-Mainboard gewählt. Dieses Board zeichnete sich durch die Unterstützung von Intel Core 2 Duo und Core 2 Quad Prozessoren sowie die Kompatibilität mit DDR1-Speicher und Grafikkarten mit AGP-Schnittstelle aus. Als CPU diente der legendäre Intel Core 2 Quad Q6600, während eine ATI Radeon HD 4650 AGP-Grafikkarte für die grafische Leistung sorgte. Laut ixbt.com erschien der Betrieb eines modernen Systems auf solch alter Hardware vielen Spezialisten als unmöglich.

Die größte Herausforderung während des Projekts bestand darin, die Grafikkarte zum korrekten Funktionieren zu bringen. Um dieses Problem zu lösen, passte Omores spezielle 64-Bit-ATI-Treiber an, die 2012 für Windows 7 veröffentlicht wurden. Infolgedessen arbeitete die AGP 8x-Schnittstelle mit voller Leistung, was die Hardware-Dekodierung von Videos im H.264-Format ermöglichte. Dies gewährleistete ein flüssiges Arbeiten der grafischen Benutzeroberfläche.

Stabilität und unerwartete Ergebnisse

In den vom Autor veröffentlichten Videos ist zu sehen, wie Windows 11 moderne Browser problemlos öffnet, hochwertige Videos abspielt und sogar mehrere 3D-Benchmark-Tests erfolgreich besteht. Am erstaunlichsten ist, dass dieser "uralte" Computer sogar das Spiel Crysis starten konnte, das für seine hohen Systemanforderungen bekannt ist. "Das Beste ist, dass das System absolut stabil läuft", betont der Projektautor.

Viele fragen sich natürlich, wie die von Windows 11 geforderten UEFI- und TPM 2.0-Beschränkungen umgangen wurden. Laut Omores lag der Hauptgrund für den Erfolg nicht an der Hardware, sondern an der gewählten Version des Betriebssystems. Die Windows 11 IoT-Edition unterstützt offiziell Computer mit einem klassischen BIOS-System. Daher verhinderte das Fehlen eines UEFI-Moduls nicht die Installation und Nutzung des Systems.

Dieses Experiment könnte auch für Regionen wie Usbekistan interessant sein, in denen alte Hardware noch weit verbreitet ist. Obwohl die Nutzung auf diese Weise für tägliche Aufgaben nicht besonders effizient ist, zeigt es, dass die Grenzen der Softwarekompatibilität veralteter Computer noch nicht erreicht sind. Das Projekt bewies, dass moderne Betriebssysteme mit dem richtigen Ansatz selbst auf 20 Jahre alten "Relikten" überleben können.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Projekt mehr wissenschaftliches und technisches Interesse weckt als praktischen Nutzen. Es hat Technikbegeisterten erneut gezeigt, dass es möglich ist, Beschränkungen zu umgehen und alten Geräten neues Leben einzuhauchen. Diese ungewöhnliche Kombination aus Windows 11 und DDR1-Speicher wird zweifellos lange in der IT-Community diskutiert werden.