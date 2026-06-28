Kolumbien gegen Portugal Live-Ticker

Kolumbien und Portugal stehen sich im dritten Spieltag der Gruppe K der Weltmeisterschaft 2026 gegenüber. In der 42. Minute der Partie im Stadion von Miami Gardens steht es 0:0.

In der ersten Halbzeit zeigen beide Teams eine offensiv ausgerichtete Spielweise. Kolumbien vergab 9 Torchancen, wovon ein Schuss auf das Tor ging. Portugal hatte 8 Abschlüsse, zwei davon waren auf das Tor gerichtet.

Kolumbien hat einen Ballbesitz-Vorteil von 54 %, während Portugal bei 46 % liegt. Kolumbien spielte 204 Pässe mit einer Genauigkeit von 89 %. Portugal verzeichnete 186 Pässe mit einer Quote von 94 %.

Bisher wurden im Spiel keine Karten gezeigt. Kolumbien beging zwei Fouls, Portugal drei. Beim Abseits steht es 2:1, bei den Eckbällen führt Kolumbien 1:0.

Laut der Live-Tabelle führt Kolumbien die Gruppe mit 7 Punkten an. Portugal hat 5, Usbekistan 3 und die Demokratische Republik Kongo 1 Punkt.

Tore, gefährliche Situationen, Auswechslungen und Schiedsrichterentscheidungen werden auf unserer Website im Live-Ticker berichtet.

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