In einem entscheidenden Spiel der Weltmeisterschaft-Gruppenphase sicherte sich die englische Nationalmannschaft einen souveränen 2:0-Sieg gegen Panama. Dieses Ergebnis sichert Thomas Tuchels Mannschaft die Führung in der Gruppe L. Der Real Madrid-Star Jude Bellingham, der zum Helden des Spiels wurde, zog die Aufmerksamkeit der Fans nicht nur durch sein Können, sondern auch durch seinen Einsatz für den Teamerfolg auf sich. Laut Goal.com berichtet, .

Der 22-jährige Mittelfeldspieler stand während des gesamten Spiels im Zentrum jeder gefährlichen englischen Attacke. Obwohl es in der ersten Halbzeit schwierig war, die panamaische Defensive zu durchbrechen, gelang es Jude Bellingham in der zweiten Halbzeit, nach einer Ecke den ersten Treffer zu erzielen. Dies war sein zweites Tor im aktuellen Turnier. In einem Interview nach dem Spiel betonte der Spieler jedoch, dass ihn die Vorlage mehr gefreut habe als das eigene Tor.

Historischer Assist und Harry Kanes Rekord

Der präzisen Pass von Jude Bellingham hatte eine historische Bedeutung für Harry Kane. Der Bayern-Stürmer nutzte die Chance effizient und erzielte sein 11. Tor bei Weltmeisterschaften. Wie Goal.com berichtet, überholte Harry Kane mit diesem Treffer den legendären Gary Lineker und wurde der erfolgreichste Torschütze Englands bei Weltmeisterschaften.

"Ich habe mich über den Assist mehr gefreut als über das Tor. Einem Stürmer von Harry Kanes Niveau zu helfen, ist eine große Ehre. Er ist ein loyaler Kapitän und eine echte Führungspersönlichkeit, der alle Erfolge verdient", betonte Jude Bellingham nach dem Spiel. Der Real Madrid-Star wird derzeit als der einzige Spieler anerkannt, der in der englischen Auswahl eine konstant starke Leistung zeigt.

Taktische Änderungen und die nächste Runde

In der Halbzeitpause wies Thomas Tuchel seine Spieler an, Ruhe zu bewahren und die Angriffsgeschwindigkeit leicht zu erhöhen. Trotz der dichten Defensive Panamas übernahmen die Engländer in der zweiten Halbzeit die volle Kontrolle über das Spieltempo. Dies führte dazu, dass die gegnerische Abwehr ermüdete und Fehler machte.

Nachdem sie den ersten Platz in der Gruppe belegt haben, trifft England nun im Achtelfinale auf die Nationalmannschaft der DR Kongo. Dieses Spiel ist in Atlanta, USA, geplant. Laut Jude Bellingham ist das Hauptziel des Teams, Schritt für Schritt zu wachsen und die Qualität in jedem Spiel zu steigern.

Derzeit geht die englische Nationalmannschaft als einer der Hauptfavoriten in die Play-off-Phase. Das großartige Tandem aus Harry Kane und Jude Bellingham hat das offensive Potenzial des Teams auf eine neue Stufe gehoben. Fans und Experten warten mit großer Spannung auf die Ergebnisse dieses Duos in den kommenden Spielen.