SpaceX, gegründet von Elon Musk, hat eine neue Phase beim Bau des nächsten riesigen Infrastrukturobjekts für Starship, das größte Raketensystem der Menschheitsgeschichte, erreicht. Die ersten drei Sektionen des riesigen Turms namens Mechazilla wurden erfolgreich auf der Startrampe LC-37 am Cape Canaveral in Florida installiert. Dieses Projekt ist nicht nur aufgrund seiner technischen Komplexität, sondern auch aufgrund seiner strategischen Bedeutung von Bedeutung, da es die Geschwindigkeit der Weltraumerkundung grundlegend verändern wird. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Neue Details und Fotos des Baufortschritts wurden von der bekannten Beobachterin Julia Bergeron veröffentlicht. Ihren Informationen zufolge zeigt SpaceX deutlich höhere Geschwindigkeiten als sein Hauptkonkurrent Blue Origin. Beispielsweise schreiten die Arbeiten an der Vertical Refurbishment Facility und den LC-36-Plattformen des Unternehmens von Jeff Bezos wesentlich langsamer voran, und eine vollständige Inbetriebnahme wird erst für 2026 erwartet.

Der leistungsstärkste Kran der Welt ist im Einsatz

Für den Aufbau dieses gewaltigen Bauwerks wurde der leistungsstärkste Raupenkran der Welt eingesetzt – der deutsche Liebherr LR 13000. Laut ixbt.com verfügt dieser Kran über eine Hebekapazität von bis zu 3000 Tonnen und ist das einzige technische Mittel, das in der Lage ist, die schweren Metallkonstruktionen des Mechazilla-Turms präzise zu installieren. Die Höhe und Stabilität des Turms müssen nicht nur dem Start der Starship-Rakete dienen, sondern diese auch bei der Rückkehr in der Luft „auffangen“.

Die Baustelle SLC-37 blickt auf eine reiche Geschichte zurück. Hier starteten einst die berühmten Saturn IB-Raketen im Rahmen des Apollo-Programms der NASA und später Delta IV-Trägerraketen. Nun wird dieser historische Ort für die Bedürfnisse der modernen Raumfahrt vollständig rekonstruiert und in zwei Starship-Startrampen umgewandelt.

76 Flüge pro Jahr: Pläne und Ziele

Nach den Plänen von SpaceX wird der neue Komplex am Cape Canaveral nach seiner vollständigen Inbetriebnahme bis zu 76 Flüge pro Jahr ermöglichen. Dieser Wert gilt als revolutionäres Ergebnis im Bereich des Transports von Fracht und Passagieren in den Weltraum. Das Projekt dient nicht nur kommerziellen Zwecken, sondern unterstützt auch die nationale Sicherheit der USA und das Artemis-Programm der NASA zur Erforschung des Mondes.

Derzeit hat SpaceX alle erforderlichen Genehmigungen erhalten und die Bauarbeiten beschleunigt. Das Starship-System wird als das Hauptmittel für Flüge zum Mars und zur Entwicklung der Menschheit zu einer multiplanetaren Spezies angesehen. Der Bau des Mechazilla-Turms ist einer der wichtigsten Bestandteile dieses ehrgeizigen Ziels.

Dieser Prozess ist auch für Weltraumbegeisterte in Usbekistan interessant, da kostengünstige und wiederverwendbare Systeme wie Starship in Zukunft direkt zu sinkenden Satellitenkosten und einer Erweiterung der globalen Internetabdeckung (Starlink) beitragen werden. Das technologische Rennen geht weiter, und SpaceX behält derzeit seine deutliche Führungsposition.