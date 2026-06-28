Jude Bellingham rettet England: Thomas Tuchels Team wird Gruppensieger

Nach Abschluss der Gruppenphase der in den USA stattfindenden Weltmeisterschaft sicherte sich die englische Nationalmannschaft mit einem 2:0-Sieg gegen Panama den ersten Platz in Gruppe L. Trotz des positiven Ergebnisses wirft das Spiel von Thomas Tuchels Schützlingen bei Experten und Fans viele Fragen auf. Trotz schwerfälliger und etwas langweiliger Spielzüge rettete der Real Madrid-Star Jude Bellingham sein Team erneut aus einer schwierigen Lage. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Die erste Halbzeit der Partie im MetLife Stadium in New Jersey gestaltete sich für die Engländer schwierig. England hatte Mühe, die panamaische Defensive zu knacken, und versuchte primär Angriffe über das Zentrum, was jedoch erfolglos blieb. Die Flanken von den Flügeln mangelte es an Präzision. Diese Situation verstärkte die Sorgen der Fans nach dem torlosen Unentschieden gegen Ghana.

Eine Standardsituation entschied das Spiel. Nach einer Ecke von Bukayo Saka bewies Jude Bellingham seine Klasse. Er agierte schneller als der Verteidiger und schoss den Ball mit maximaler Streckung ins Netz. Dieses Tor brachte Lockerheit und Vertrauen in das Spiel Englands.

Das Tandem Bellingham und Harry Kane

Nach einer torlosen Serie hinterließ auch Kapitän Harry Kane seine Spuren. Jude Bellingham glänzte nicht nur als Torschütze, sondern auch als Vorlagengeber. Er nahm einen Pass von Nico O'Reilly an, lenkte die gegnerischen Verteidiger ab und spielte einen präzisen Pass in den Strafraum. Harry Kane nutzte diese Chance eiskalt und erhöhte den Spielstand auf 2:0.

Laut Goal.com ist die englische Nationalmannschaft derzeit vollständig von Bellinghams individueller Klasse abhängig. Bereits im Spiel gegen Kroatien hatte er sein Team zum Sieg geführt. In seinem Interview nach dem Spiel gab Thomas Tuchel zu, dass das Spiel der Mannschaft mühsam war, betonte jedoch, dass solche hart erkämpften Siege in der K.o.-Runde von Bedeutung sein werden.

"Als Trainer weiß ich genau, was nötig ist, um in solchen Spielen zu gewinnen. Dass die Partien schwierig verlaufen, ist für uns kein Problem; im Gegenteil, es härtet das Team vor den nächsten Runden", sagte der deutsche Spezialist. Zudem lobte er den Einfluss von Bellingham und Kane und fügte hinzu, dass die Erwartungen an ihre Leistungen stets hoch sein werden.

Durch den ersten Platz in der Gruppe ist die englische Nationalmannschaft in die relativ "leichtere" Seite des Turnierbaums eingestiegen. Nun ist das Hauptziel von Tuchels Team, das Finale am 19. Juli zu erreichen. Allerdings bereiten das allgemeine Spielniveau und Probleme in der Defensive, insbesondere Verletzungen auf der rechten Außenverteidigerposition, weiterhin Sorgen.