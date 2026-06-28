Gigabyte präsentiert RTX 5080 Infinity Grafikkarten zum 40-jährigen Jubiläum

Gigabyte, einer der führenden Akteure auf dem Markt für Computertechnologie, hat im Rahmen seines 40-jährigen Jubiläums die Modelle Aorus GeForce RTX 5080 Infinity 16G und Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G angekündigt. Diese Geräte ziehen die Aufmerksamkeit von Branchenexperten nicht nur durch ihre hohe Leistung, sondern auch durch ihr einzigartiges Designkonzept auf sich. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Design der Infinity-Serie ist von Flugzeugtriebwerken inspiriert und verfügt über kreisförmige Elemente und moderne Beleuchtungssysteme. Laut ixbt.com ist die Standardversion in einem dunklen Cyber-Sport-Stil gehalten, während die Wood-Variante durch ein silbernes Gehäuse und dekorative Akzente in Holzoptik besticht. Es ist anzumerken, dass der Hersteller aufklärte, dass es sich nicht um echtes Holz, sondern um eine hochwertige Imitation handelt.

Technische Daten und Leistung

Beide Grafikkarten basieren auf der NVIDIA Blackwell Architektur und sind mit 16 GB GDDR7-Speicher ausgestattet, der über einen 256-Bit-Bus betrieben wird. Dies erhöht die Datenübertragungsgeschwindigkeit in Spielen und komplexen Grafikaufgaben erheblich. Die Wood-Version ist ab Werk übertaktet, wobei die Frequenz von den basis 2617 MHz auf 2805 MHz angehoben wurde.

Beim Kühlsystem hat Gigabyte die neue Windforce Hyperburst-Technologie implementiert. Das Hauptmerkmal ist die Double Flow Through-Konstruktion, bei der die linken und rechten Lüfter die kalte Luft direkt in das Kühlmodul leiten. Dieser Ansatz ermöglicht eine Verbesserung des Luftstroms um bis zu 58 Prozent im Vergleich zu herkömmlichen Systemen.

Innovative Lösungen und Project Stealth

Ein weiterer wichtiger Aspekt der neuen Grafikkarten ist die beidseitige Belüftung der Backplate. Dies steigert nicht nur die Kühleffizienz, sondern dient auch dazu, den Geräuschpegel bei hoher Auslastung zu senken. Für usbekische Gamer und professionelle Editoren könnte dies ein wichtiger Faktor für einen langfristig stabilen Betrieb sein.

Darüber hinaus unterstützen die Geräte die Project Stealth-Technologie. In diesem System wurde der Stromanschluss auf die Rückseite des Mainboards verschoben. Diese Lösung hilft dabei, Kabel im Computergehäuse zu verbergen und das Innere des Systemblocks ästhetischer zu gestalten.

Bisher wurden keine genauen Informationen über den Einzelhandelspreis dieser Jubiläumsmodelle oder den Termin für den Markteintritt in Usbekistan bekannt gegeben, Experten vermuten jedoch eine Veröffentlichung in limitierter Stückzahl.