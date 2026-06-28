WM-2026. DR Kongo — Usbekistan 3:1 (Tore ansehen)
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WM-2026. Gruppe K. 3. Spieltag
Die Spiele des 3. Spieltags der Weltmeisterschaft dauern an. In der Gruppe K fanden die letzten Gruppenspiele statt.
Usbekistan unterlag DR Kongo und belegte punktlos den letzten Platz.
Damit qualifizierten sich die Kongolesen zusammen mit Portugal und Kolumbien für die K.-o.-Runde.
WM-2026. Gruppe K. 3. Spieltag
DR Kongo — Usbekistan 3:1
Tore: Mayele 78, Vissa 68 (Elfmeter), 90+1 (Doppelpack) — Shomurodov 10.
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