WM-2026. DR Kongo — Usbekistan 3:1 (Tore ansehen)

Die Spiele des 3. Spieltags der Weltmeisterschaft dauern an. In der Gruppe K fanden die letzten Gruppenspiele statt.

Usbekistan unterlag DR Kongo und belegte punktlos den letzten Platz.

Damit qualifizierten sich die Kongolesen zusammen mit Portugal und Kolumbien für die K.-o.-Runde.

WM-2026. Gruppe K. 3. Spieltag

DR Kongo — Usbekistan 3:1

Tore: Mayele 78, Vissa 68 (Elfmeter), 90+1 (Doppelpack) — Shomurodov 10.