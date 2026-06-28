Abbosbek Fayzullayev, Flügelstürmer der usbekischen Nationalmannschaft, äußerte sich nach der erfolglosen Teilnahme an der Weltmeisterschaft. Der Spieler, der das erste historische Tor des Landes bei einer WM erzielte, verbarg nicht seine Unzufriedenheit über das punktlose Ausscheiden.

"Nur bei der Weltmeisterschaft zu spielen, ist nicht genug"

Auf die Frage, ob der Traum von der Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Erfüllung gegangen sei, antwortete Abbosbek sehr bestimmt:

"Wir haben bei der Weltmeisterschaft gespielt, aber das allein reicht nicht aus. Ich will gewinnen. Das ist uns nicht gelungen. Ich bin momentan sehr erschöpft. Ich hoffe, dass wir uns auch für die nächste Weltmeisterschaft qualifizieren und dort Siege einfahren."

"Das war nicht unsere volle Stärke"

Fayzullayev betonte, dass die tatsächliche Stärke des Teams viel höher sei und der Kader trotz der Niederlagen über ein großes Potenzial verfüge:

"Nein, das ist nicht unser volles Potenzial. Wir wissen, wozu wir fähig sind. Wir können besseren Fußball spielen."

Zur Erinnerung: Die usbekische Nationalmannschaft beendete ihre erste Weltmeisterschaft in der Geschichte mit drei Niederlagen in der Gruppenphase und einer Tordifferenz von 2:11 Wir hoffen, dass diese schmerzhafte Erfahrung für Abbosbek und seine Teamkollegen eine wichtige Lehre und Motivation für zukünftige Weltmeisterschaften sein wird.