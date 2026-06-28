Innerhalb des südkoreanischen Technologiegiganten Samsung Corporation finden ernsthafte Verhandlungen über die Wahl der Prozessoren für die nächste Flaggschiff-Generation statt. Die System LSI-Sparte ist an die Mobilsparte (MX) mit einem beispiellosen kommerziellen Angebot herangetreten, um die selbst entwickelten Exynos 2700 Chips umfassender in der Galaxy S27-Serie einzusetzen. Dies berichtet ixbt.com unter Berufung auf den renommierten Insider Schrodinger. Laut Ixbt.com Bericht wird mitgeteilt.

Das Hauptziel besteht darin, die Abhängigkeit von Qualcomm-Chips in Samsung-Smartphones zu verringern und die eigenen Entwicklungen zu popularisieren. Zu diesem Zweck hat die System LSI-Leitung erklärt, bereit zu sein, den Exynos 2700 zu einem Preis anzubieten, der sogar niedriger ist als beim aktuellen Exynos 2600 Modell. Eine solche Strategie könnte neben der Verschärfung des internen Wettbewerbs auch dazu beitragen, die Herstellungskosten des Endprodukts zu senken.

Als Hauptbedingung der Verhandlungen fordert die System LSI-Sparte eine Erhöhung des Auftragsvolumens um mindestens 40 Prozent. Sollte die Vereinbarung zustande kommen, wird ein Großteil der Geräte der Galaxy S27-Serie mit Samsungs eigenen Prozessoren ausgestattet. Dies wird sowohl wirtschaftlich als auch technologisch als großer Sieg für das Unternehmen erwartet.

Unerwartete Änderungen für Ultra- und Pro-Modelle

Bisher hat Samsung in seinen High-End-Flaggschiffen, insbesondere den Ultra-Modellen, hauptsächlich Snapdragon-Chips verwendet. Gemäß der neuen Strategie könnte die Exynos 2700 Plattform jedoch sogar im Galaxy S27 Ultra oder den erwarteten neuen Galaxy S27 Pro Modellen zum Einsatz kommen. Dies löst natürlich Diskussionen unter den Nutzern aus, da die Ultra-Serie traditionell mit der höchsten Leistung verbunden wird.

Eine endgültige Entscheidung ist noch nicht gefallen. Die Samsung-Geschäftsführung analysiert mehrere wichtige Faktoren. Zunächst werden die Testergebnisse der Exynos 2700 Chips und deren Energieeffizienz geprüft. Zudem ist es von entscheidender Bedeutung, ob die Produktionskapazitäten des Unternehmens einen so großen Auftrag in hoher Qualität bewältigen können.

In Anbetracht der Tatsache, dass Samsung-Flaggschiffe auf dem usbekischen Markt hauptsächlich offiziell mit Exynos-Prozessoren verkauft werden, sind diese Änderungen auch für lokale Verbraucher sehr relevant. Sollten sich die neuen Chips wie erwartet als günstig und effizient erweisen, könnte dies zu stabilen Einzelhandelspreisen oder erweiterten technischen Möglichkeiten der Smartphones führen.

Es ist anzumerken, dass der Insider Schrodinger (Phone Futurist), der diese Nachricht verbreitete, bereits zuvor die technischen Daten des Samsung Galaxy S26 Plus präzise vorhergesagt und mit Informationen zum iPhone 20 Konzept Vertrauen gewonnen hat. Daher nehmen Experten diesen "internen Kampf" um den Exynos 2700 ernst.