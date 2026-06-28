Cristiano Ronaldo Jr kommt zur Unterstützung seines Vaters in die USA

Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo erhielt vor dem nächsten wichtigen Spiel der Weltmeisterschaft familiäre Unterstützung. Der älteste Sohn des Fußballers, Cristiano Ronaldo Jr., und seine Partnerin Georgina Rodriguez trafen in Miami ein, um das letzte Gruppenspiel gegen Kolumbien live im Stadion zu verfolgen. Dies wurde von Goal.com berichtet.

Bei diesem Spiel trat der 16-jährige Ronaldo Jr. im ikonischen Trikot mit der Nummer 7 seines Vaters auf. Viele Experten und Fans sehen darin ein Zeichen, dass der zukünftige Star der portugiesischen Nationalmannschaft der Erbe seines Vaters werden wird. Bemerkenswert ist, dass Georgina und die Kinder die ersten beiden Spiele Portugals gegen die DR Kongo und Usbekistan verpasst hatten.

Familienfeier und Grund für die Verspätung

Georgina Rodriguez' verspätete Ankunft in den USA war kein Zufall, sondern mit einem wichtigen Familienereignis verbunden. Sie organisierte eine luxuriöse Feier zum 16. Geburtstag von Cristiano Ronaldo Jr. Die Veranstaltung beinhaltete ein Festmahl am Pool und Auftritte eines Mariachi-Ensembles; sogar die Geburtstagstorte war außergewöhnlich – komplett aus Donuts gefertigt.

Wie Goal.com berichtet, drückte Georgina in den sozialen Medien ihre Liebe zu ihrem Sohn aus und betonte, dass er, egal wie groß er wird, immer das geliebte Kind der Familie bleiben wird. Der junge Ronaldo, der mittlerweile fast 2 Meter groß ist, strebt bereits danach, seinen Platz im Profifußball zu finden.

Zukünftiger Star und der Traum seines Vaters

Cristiano Ronaldo Jr. hat seinen Vater bereits in der Anzahl der Jugendtrophäen überholt – er kann drei Meistertitel vorweisen. In seinen Interviews sprach Cristiano Ronaldo über die großen Ziele seines Sohnes: "Mein Sohn sagt zu mir: 'Papa, halte noch ein paar Jahre durch, ich möchte mit dir gemeinsam auf dem Platz spielen'."

Obwohl das Spiel gegen Kolumbien in Miami torlos unentschieden endete, wird erwartet, dass Ronaldos Familie nun bis zum Ende des Turniers beim Team bleibt. Die portugiesische Nationalmannschaft belegte den zweiten Platz in Gruppe K und steht nun vor einer harten Prüfung in der K.-o.-Phase.

In der nächsten Runde erwartet Portugal in Toronto das Achtelfinalspiel gegen die kroatische Nationalmannschaft unter der Führung von Luka Modric. In diesem weltweit beachteten Duell wollen Ronaldo und seine Teamkollegen gewinnen und ihren Weg Richtung Meisterschaft fortsetzen.