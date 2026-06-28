Argentiniens legendärer Stürmer Lionel Messi lieferte im WM-Spiel gegen Jordanien (3:1) einen weiteren magischen Moment. Der eingewechselte Inter-Miami-Star verwandelte souverän einen Elfmeter und sicherte damit nicht nur den Sieg seines Teams, sondern brach auch mehrere Turnierrekorde. Dies berichtet Goal.com berichtet über.

Der 37-jährige Stürmer, der in der zweiten Halbzeit eingewechselt wurde, brauchte nicht lange, um seine Klasse zu beweisen. Jordaniens Torhüter Yazeed Abulaila hatte fast eine Minute lang eine Mauer aufgebaut und einen harten linken Schuss von Messi erwartet. Doch Lionel Messi traf eine unerwartete Entscheidung und schoss den Ball flach in die linke Ecke, wodurch der Torwart völlig überrumpelt wurde.

Historische Ergebnisse und neue Rekorde

Laut Goal.com war dies das 19. Tor von Lionel Messi bei Weltmeisterschafts-Finalrunden. Damit festigte er seinen Rekord als bester Torschütze in der Geschichte des Turniers. Zudem wurde Messi zum ersten Spieler der Geschichte, der in sieben aufeinanderfolgenden WM-Spielen getroffen hat.

Interessanterweise ist dies Messis zweites Elfmetertor bei einer Weltmeisterschaft. Seinen ersten Erfolg dieser Art erzielte er 2014 bei der WM in Brasilien gegen die nigerianische Nationalmannschaft. Im aktuellen Turnier 2026 hat er bereits 6 Tore erzielt und führt die Torschützenliste an.

Auch für Fußballfans in Usbekistan ist dieses Ergebnis bemerkenswert. Trotz seines Alters beweist Lionel Messi, dass er weiterhin auf höchstem Niveau spielt und seine Präzision bei Standardsituationen weltweit konkurrenzlos bleibt. Sein Spiel in Dallas versetzte tausende Fans im Stadion in Staunen.

Nach Abschluss der Gruppenphase zog die argentinische Nationalmannschaft in die K.-o.-Runde ein. Die amtierenden Weltmeister treffen nun im Achtelfinale auf die Überraschungsmannschaft des Turniers – Kap Verde. Die Partie findet im Hard Rock Stadium in Miami statt, Messis derzeitiger Heimatstadt.

Die argentinische Nationalmannschaft strebt den dritten großen internationalen Titel in Folge an. Die Spieler betonen, dass jeder Gegner ernst genommen werden muss, da es in der K.-o.-Phase keinen Raum für Fehler gibt. Lionel Messis hervorragende Form stärkt das Vertrauen der Fans in die Titelverteidigung.