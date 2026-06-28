Nach einem überzeugenden Sieg gegen Schottland in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft ist im Lager der brasilianischen Nationalmannschaft ein unerwarteter Aufruhr entstanden. Ein Video, das die Reaktion von Davide Ancelotti – Sohn und Assistent von Cheftrainer Carlo Ancelotti – bei Neymars Einwechslung zeigt, hat in den sozialen Netzwerken hitzige Diskussionen ausgelöst. Viele interpretieren dies als internen Konflikt. Goal.com berichtet .

In der Partie gegen Schottland, die mit einem 3:0-Sieg endete, bereitete sich Neymar darauf vor, vom Ersatzbank ins Spiel zu kommen. Genau in diesem Moment hielten die Kameras fest, wie Davide Ancelotti missbilligend den Kopf schüttelte. Laut Goal.com haben diese Bilder bei südamerikanischen Fans und Experten Zweifel an der Einstellung des Trainerstabs gegenüber dem Starspieler geweckt.

Neymars Nominierung für den Kader hatte bereits vor Turnierbeginn für Diskussionen gesorgt. Insbesondere wurde in Brasilien kritisiert, dass Chelsea-Spieler Joao Pedro aufgrund der Berücksichtigung des erfahrenen Stürmers nicht bei der Weltmeisterschaft dabei sein konnte. Die Situation um Davide Ancelotti hat nun zusätzlich Öl ins Feuer gegossen.

Reaktion der Familie und Druck

Die Situation spitzte sich so zu, dass Davides Familie beleidigenden Angriffen von Internetnutzern ausgesetzt war. Seine Ehefrau Ana Galocha gab über Instagram eine Erklärung ab und verteidigte ihren Ehemann. Sie betonte, dass die Aufnahmen aus dem Kontext gerissen seien und nicht die tatsächliche Situation widerspiegelten.

"Sie interpretieren das Bild völlig falsch, ohne jeden Bezug zur Realität. Deshalb erhalte ich seit heute Morgen zahllose Beleidigungen. Wir wünschen uns mehr als jeder andere, dass Brasilien gewinnt", schrieb Galocha auf ihrer Seite. Die Familie des Trainers versucht zu erklären, dass die Geste nicht gegen den Spieler gerichtet war, sondern eine Reaktion auf eine andere Spielsituation.

Neymars lang ersehnte Rückkehr

Trotz des ganzen Trubels hatte dieses Spiel eine historische Bedeutung für den 34-jährigen Neymar. Er beendete eine 981-tägige Pause in der Nationalmannschaft, die durch eine schwere Knieverletzung (ACL) und den anschließenden Genesungsprozess verursacht wurde. Der Starstürmer, der in der 76. Minute eingewechselt wurde, konnte nach dem Spiel seine Tränen nicht zurückhalten.

Obwohl er nicht in seiner besten körperlichen Verfassung ist, gelang es ihm, in seiner kurzen Zeit auf dem Platz seine Klasse zu zeigen. Sein Eckball und sein Torschuss brachten den schottischen Torhüter in Bedrängnis, was beweist, dass Neymar immer noch einen wichtigen Platz in den Plänen von Carlo Ancelotti einnimmt.

Bei dieser Weltmeisterschaft, die von den USA, Kanada und Mexiko ausgetragen wird, hat Brasilien die Führung in Gruppe C übernommen. Nun muss sich das Team auf die K.-o.-Phase konzentrieren, wobei noch unklar bleibt, wie sehr die Gerüchte um Davide Ancelotti das interne Klima der Mannschaft beeinflussen werden.