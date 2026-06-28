Erschöpfter Hund aus Erdbeben-Trümmern gerettet

Bei den Such- und Rettungsarbeiten nach einem schweren Erdbeben in Caracas wurde ein erschöpfter Hund lebend unter den Trümmern gefunden.

Berichten zufolge war unter den eingestürzten Mauern nur der Kopf des Tieres sichtbar. Die Retter gaben ihm zuerst Wasser und schafften es dann, ihn vorsichtig aus den Trümmern zu befreien. In Videoaufnahmen ist zu sehen, wie der gerettete Hund stark zittert.

Der Vorfall verbreitete sich schnell in den sozialen Netzwerken und löste Mitgefühl und Beifall bei vielen Nutzern aus. Viele loben den selbstlosen Einsatz der Retter.

Aktuellen Informationen zufolge ist die Zahl der Todesopfer des Erdbebens auf 235 gestiegen. Die Such- und Rettungsarbeiten dauern an, um Überlebende unter den Trümmern zu finden.