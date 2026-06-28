China Eastern Airlines modernisiert Flotte mit Großauftrag bei Airbus

China Eastern Airlines, eine der größten Fluggesellschaften Chinas, hat ein strategisches Abkommen mit Airbus unterzeichnet, um seine Langstreckenflotte zu modernisieren. Das Unternehmen hat sich für den Kauf von 25 Widebody-Linern des Typs A330neo entschieden, ein wichtiger Schritt zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit auf dem regionalen Luftfahrtmarkt. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut Informationen an der Shanghaier Börse beläuft sich der Gesamtkatalogwert dieser Vereinbarung auf etwa 9,5 Milliarden Dollar. Wie ixbt.com jedoch anmerkt, wird der endgültige Betrag aufgrund der traditionellen Rabatte für Großbestellungen voraussichtlich deutlich niedriger ausfallen. Die Auslieferung der neuen Flugzeuge ist für den Zeitraum von 2029 bis 2033 geplant.

Internationale Routen und Strategie zur Flottenerneuerung

China Eastern Airlines plant, die neuen A330neo-Flugzeuge zu nutzen, um sein internationales Streckennetz zu erweitern, neue Routen zu erschließen und die Frequenz bestehender Flüge zu erhöhen. Dies verschafft dem Unternehmen einen strategischen Vorteil, insbesondere da sich der globale Tourismus und Geschäftsreisen nach den Pandemie-Beschränkungen erholen.

Derzeit betreibt die Fluggesellschaft 28 A330-200 und 24 A330-300 Flugzeuge der vorherigen Generation. Zum Zeitpunkt der Auslieferung der neuen Liner wird das Durchschnittsalter dieser Flugzeuge 15 Jahre überschreiten. Daher ermöglicht der Übergang zum Modell A330neo nicht nur die Erneuerung der Flotte, sondern auch eine Steigerung der Treibstoffeffizienz und eine Senkung der Betriebskosten.

Eine neue Phase der Zusammenarbeit mit Airbus

Diese Bestellung ist das zweite große Geschäft von China Eastern Airlines mit Airbus in diesem Jahr. Im März hatte der Fluggesellschaft einen Vertrag über den Kauf von 101 Flugzeugen der A320neo-Familie unterzeichnet. Dieser Vertrag hatte einen Katalogwert von 15,8 Milliarden Dollar, die Auslieferung ist für 2028-2032 geplant.

Somit hat die chinesische Fluggesellschaft innerhalb weniger Monate insgesamt 126 Flugzeuge bei Airbus bestellt. Der Gesamtkatalogwert dieser Verträge nähert sich 25 Milliarden Dollar. Dies wird als einer der größten Flottenerneuerungszyklen in der Geschichte der chinesischen Zivilluftfahrt bewertet.

Diese groß angelegten Investitionen zeugen vom rasanten Wachstum des chinesischen Luftfahrtmarktes. China Eastern setzt auf moderne, umweltfreundliche und effiziente Technologien und plant, mindestens 53 alte A320-Modelle aus seiner Flotte auszumustern. Dies wird nicht nur den Komfort für die Passagiere erhöhen, sondern auch die Position des Unternehmens im Wettbewerb der globalen Luftfahrtindustrie stärken.