Wissenschaftler aus Australien und Japan bereiten einen revolutionären Schritt im Bereich der Quantentechnologien vor. Spezialisten der University of Melbourne, der australischen Forschungsagentur CSIRO und des National Institutes for Quantum Science and Technology (QST) in Japan haben ein Projekt gestartet, um gewöhnliches und günstiges Diamantpulver in hocheffiziente Quantenmaterialien zu verwandeln. Diese Initiative ist nicht nur eine wissenschaftliche Neuheit, sondern auch ein strategischer Schritt zur drastischen Senkung der Produktionskosten von Quantenkomponenten. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Spezielle Diamanten, die als Kernstück von Quantengeräten gelten, enthalten Defekte, sogenannte „Stickstoff-Fehlstellen-Zentren“ (NV-Zentren). Dabei handelt es sich um einen künstlich erzeugten Gitterdefekt, bei dem ein Stickstoffatom ein Kohlenstoffatom ersetzt und daneben eine Leerstelle (Vakanz) entsteht. Solche Strukturen sind essenziell für Quantensensoren, die es ermöglichen, Magnet- und elektrische Felder sowie Temperaturen mit extrem hoher Präzision zu messen.

Von günstigen Rohstoffen zu Hochtechnologie

Derzeit ist die Herstellung hochwertiger Quantendiamanten ein äußerst komplexer und teurer Prozess. Anstatt ganze Kristalle zu verwenden, schlagen die Forscher die Nutzung von industriellem Diamantpulver vor, das weit verbreitet und kostengünstig ist. Wenn es den Wissenschaftlern gelingt, die Quanteneigenschaften in diesem Pulver zu bewahren, könnten die Kosten für Komponenten von Quantensensoren und Rechensystemen um ein Vielfaches sinken.

In der ersten Phase des Projekts ist die Verbesserung der Stabilität und Qualität von Diamant-Nanokristallen vorgesehen. Die Wissenschaftler arbeiten daran, die NV-Zentren so nah wie möglich an die Oberfläche der Partikel zu bringen. Dies ist entscheidend für die Erhöhung der Empfindlichkeit zukünftiger Sensoren. Anschließend werden CSIRO-Spezialisten die Beständigkeit dieser Materialien unter realen Bedingungen testen.

Es wird erwartet, dass der Erfolg dieser Forschung nicht nur in wissenschaftlichen Kreisen, sondern auch auf dem globalen Technologiemarkt großes Echo finden wird. Laut Ixbt.com strebt Australien an, mithilfe dieser Technologie eine eigene unabhängige Basis für die Produktion von Quantenmaterialien zu schaffen. Dies würde die Abhängigkeit von ausländischen Lieferanten verringern.

Die Erschwinglichkeit von Quantenmaterialien wird eine neue Ära in der Medizin, Geologie und in Navigationssystemen einleiten. Beispielsweise könnten ultraempfindliche Quantensensoren kleinste Veränderungen im menschlichen Körper oder Bodenschätze im Untergrund mit beispielloser Genauigkeit detektieren. Dieses Projekt ist ein wichtiger Grundstein, um Quantentechnologien aus den Laboren in den Alltag zu überführen.