Messi übertrifft alle: Bester Spieler der Gruppenphase

Lionel Messi hat seine jüngeren Rivalen erneut hinter sich gelassen. Der 39-jährige argentinische Star erzielte in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 die höchste Bewertung und übertraf Spieler wie Haaland, Mbappe und Vinicius.

Doch Messis Dominanz beschränkte sich nicht nur auf das Ranking — auch seine Torquote versetzt alle in Staunen.

WhoScored-Auswahl: Messi auf Platz eins

Das Statistikportal WhoScored hat den Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, zum besten Spieler der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 ernannt.

Messi kam in drei Spielen zum Einsatz, 6 Tore erzielt und im Durchschnitt 8,92 Punkte erreicht.

Selbst mit 39 Jahren ist Messi der am höchsten bewertete Spieler der Weltmeisterschaft.

Haaland und Mbappe ebenfalls übertroffen

Das Ranking der besten Spieler der Gruppenphase sieht wie folgt aus:

Platz Spieler Nationalmannschaft Bewertung

1 Lionel Messi Argentina 8,92

2 Erling Haaland Norwegen 8,87

3 Kylian Mbappe Frankreich 8,33

4 Vinicius Junior Brasilien 8,29

5 Ousmane Dembele Frankreich 8,16

Es ist offensichtlich, dass Haaland Messi sehr nahe kam, aber der argentinische Star konnte den ersten Platz behaupten.

Tor auch als Einwechselspieler

Messi stand im letzten Gruppenspiel gegen Jordanien nicht in der Startelf.

Er kam in der zweiten Halbzeit vom Ersatzbank ein und erzielte ein wunderschönes Tor per Freistoß, was zum 3:1-Sieg Argentiniens beitrug.

Dieses Tor war Messis sechstes im Turnier.

Auch im Torschützenrennen vorne

Derzeit liegt Lionel Messi auch im Torschützenrennen der WM 2026 auf dem ersten Platz.

Ein solches Ergebnis des 39-jährigen Spielers zeigt einmal mehr, warum er als einer der größten Spieler der Fußballgeschichte anerkannt wird.

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