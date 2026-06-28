England-Kapitän Harry Kane stellte während des Sieges über Panama einen historischen Meilenstein auf und brach Gary Linekers 36 Jahre alten Rekord für die meisten Tore bei Weltmeisterschaften. Der Bayern-München-Stürmer traf in der 67. Minute zu seinem 11. WM-Tor und wurde damit zum erfolgreichsten Torschützen in der Geschichte des englischen Fußballs. Goal.com berichtet darüber.

Diesen historischen Moment verfolgte der legendäre Gary Lineker, der in den Turnieren 1986 und 1990 insgesamt 10 Tore erzielte, in seiner Sendung "The Rest is Football". Laut Goal.com führte das Brechen von Linekers langjährigem Rekord zu Momenten voller Humor und interessanter Debatten im Äther.

Scherze zwischen Lineker und Micah Richards

Der ehemalige Manchester City-Verteidiger Micah Richards, der gemeinsam mit Lineker in der Sendung war, ließ die Gelegenheit nicht aus, über seinen Kollegen zu spotten. Unmittelbar nach dem Tor scherzte Richards: "Harry, ich liebe dich! Gary ist weg, er ist nicht mehr relevant, er ist jetzt überflüssig", und neckte so Lineker. Daraufhin forderte Lineker seinen Kollegen scherzhaft auf, „den Mund zu halten“, und unterbrach sogar die Fernverbindung von Richards über das Bedienfeld.

Trotzdem äußerte der 65-jährige Lineker aufrichtige Worte über seinen Nachfolger. "Vielen Dank an Harry, ich gratuliere ihm von ganzem Herzen. Vierzig Jahre sind eine sehr lange Zeit, ich fing an, mich an diesem Rekord zu langweilen. Ich bin sehr froh, dass ausgerechnet Harry Kane diesen Rekord gebrochen hat", betonte der legendäre Stürmer.

Nach dem Spiel verriet Harry Kane, dass er Kontakt zu seinem Vorgänger aufgenommen und ihm eine humorvolle Nachricht geschickt hatte. "Tut mir leid Gary, jetzt bin ich ein Tor vor dir", schrieb Kane in seiner Nachricht. Der Kapitän fügte hinzu, dass er Lineker für einen der größten Stürmer in der Geschichte Englands hält und es eine Ehre sei, seinen Rekord zu übertreffen.

Dieser Erfolg ist nicht nur ein persönlicher Rekord für Harry Kane, sondern auch von großer Bedeutung für den englischen Fußball. Kane festigt derzeit seinen Status als Rekordtorschütze der Nationalmannschaft aller Zeiten. Seine Effizienz bei Weltmeisterschaften dient als Fundament für den zukünftigen Erfolg des Teams bei internationalen Turnieren.