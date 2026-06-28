Usbekischer Militanter in Syrien getötet: Was ist bekannt?

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Usbekischer Militanter in Syrien getötet: Was ist bekannt?

In der syrischen Provinz Idlib wurde ein usbekischer Militanter erschossen. Dies berichtete die Syriahr Publikation unter Berufung auf lokale Quellen.

Berichten zufolge ereignete sich der Vorfall im Bezirk Al-Fua. Unbekannte Personen eröffneten das Feuer auf das Fahrzeug des usbekischen Militanten. Infolge des bewaffneten Angriffs starb er noch am Tatort. Derzeit führen die zuständigen Behörden Ermittlungen zu dem Vorfall durch. Wer den Angriff verübt hat und was die Gründe dafür waren, wurde bisher nicht offiziell bekannt gegeben.

Quellen zufolge gehörte die verstorbene Person den „Roten Trupps“ innerhalb der in Syrien tätigen „Hay'at Tahrir ash-Sham“ (HTS) an.

Zur Erinnerung: Ende November 2024 starteten bewaffnete Rebellen, hauptsächlich HTS-Militanten, eine groß angelegte Militäroffensive in Nordsyrien. In kurzer Zeit übernahmen sie die Kontrolle über mehrere Gebiete in der Provinz Idlib, der Stadt Aleppo sowie den Provinzen Hama und Homs. Später drangen sie auch in die Hauptstadt Damaskus ein. Im Anschluss an diese Ereignisse wurde bekannt, dass der ehemalige syrische Präsident Baschar al-Assad mit seiner Familie nach Russland geflohen war.

Im Jahr 2025 wurde der Anführer der Gruppe „Hay'at Tahrir ash-Sham“, Ahmad ash-Shara'a (Abu Muhammad al-Julani), zum Übergangspräsidenten des Landes erklärt. In diesem Jahr haben die syrischen Sicherheitskräfte in und um die Stadt Idlib mehrere Spezialeinsätze gegen ausländische Militanten, darunter Usbeken, durchgeführt.

Insbesondere im Juni 2025 wurde ein Militärinstruktor namens Ayyub, bekannt unter dem Pseudonym Abu Dujon al-Uzbeki, von den Sicherheitskräften festgenommen. Nach seiner Verhaftung wurde berichtet, dass er an einen unbekannten Ort gebracht wurde.

Zudem wurde Ende August im Bezirk Al-Qusur im Rahmen einer weiteren Spezialoperation ein weiterer usbekischer Militanter namens Islam al-Uzbeki gefasst. Quellen zufolge wurde die Operation durchgeführt, nachdem präzise Informationen über seinen Aufenthaltsort vorlagen.

Darüber hinaus führten die syrischen Sicherheitskräfte am 3. September im Bezirk Haram im Westen der Provinz Idlib eine Operation zur Zerschlagung einer IS-Zelle durch. Es wurde bekannt, dass unter den Festgenommenen auch Militanten aus dem Irak und Usbekistan waren.

Der jüngste Vorfall zeigt erneut, dass die Sicherheitslage in Nordsyrien unter Beteiligung bewaffneter Gruppen und ausländischer Militanten weiterhin komplex ist. Die Ermittlungen im Zusammenhang mit der Tötung des usbekischen Militanten dauern an.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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