Wie viel Geld erhält die usbekische Nationalmannschaft von der FIFA?

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Wie viel Geld erhält die usbekische Nationalmannschaft von der FIFA?

Obwohl die usbekische Nationalmannschaft die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft nicht erreicht hat, wird erwartet, dass sie für die Teilnahme am Turnier etwa 12,5 Millionen Dollar von der FIFA erhält.

Davon gelten 10 Millionen Dollar als Preisgeld für die Teilnahme am Wettbewerb. Die restlichen 2,5 Millionen Dollar sind für die Vorbereitung der Mannschaft auf die Weltmeisterschaft, Reise- und Logistikkosten sowie andere organisatorische Aufgaben vorgesehen.

Diese Mittel können anschließend zur Finanzierung der Aktivitäten der Nationalmannschaft, zur Verbesserung der Fußballinfrastruktur und zur Vorbereitung auf die nächsten internationalen Wettbewerbe verwendet werden.

UzbekistanFIFAWorld CupNationalmannschaftPreisgeld
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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