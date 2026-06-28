WM-2026. Eldor Shomurodov: "Die Psychologie war der Hauptfaktor"

Das historische Debüt der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft wurde nicht nur im eigenen Land, sondern auch im Ausland mit großem Interesse verfolgt. Insbesondere die renommierte russische "Sport-Express" Publikation führte ein exklusives Interview mit dem Kapitän unserer Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, nachdem das Team seine Teilnahme am Turnier beendet hatte.

Nachfolgend finden Sie den Text dieses Interviews.

"Fehler passieren, wenn wir in Führung liegen"

— Fabio Cannavaro sagte, dass es dem Team an Erfahrung fehlte, insbesondere in der zweiten Halbzeit, als ihr unerwartet auf lange Bälle umschwenkt seid. War das tatsächlich so?

— Ja, natürlich. Hier war die Psychologie der Hauptfaktor. Wenn man führt, möchte man unter allen Umständen kein Gegentor kassieren und den Vorsprung halten. Deshalb beginnen die Fehler. Wir konnten den Ball nicht gut kontrollieren, und ich denke, deshalb hat uns der Gegner bestraft.

— Hat Abbosbek Fayzullaev den Ball bei der Vorlage berührt?

— Er selbst sagte, dass er ihn berührt hat. Ich hoffe, dass die Vorlage ihm gutgeschrieben wird.

"Ein Tor bei der Weltmeisterschaft erinnert man sich ein Leben lang"

— Wie wichtig ist es für Sie, bei einer Weltmeisterschaft getroffen zu haben?

— Natürlich ist das wichtig für mich. Man erinnert sich ein Leben lang an ein Tor bei einer Weltmeisterschaft. Es wäre noch schöner gewesen, wenn wir gewonnen hätten.

— Haben Sie nach dem Spiel gegen Portugal (0:5) Trikots mit jemandem getauscht?

— Nein. In diesem Moment war ich nicht in der Stimmung, mit jemandem Trikots zu tauschen.

Cannavaros Beitrag für das Team

— Was konnte Cannavaro dem Team mitgeben?

— Sehr viele positive Dinge. Ich werde sie nicht einzeln aufzählen. Wir hatten nicht genug Zeit, all seine Ideen vollständig zu verinnerlichen. Aber aus professioneller Sicht hat er den Spielern viel beigebracht und gezeigt, was für ein Spieler man sein muss, um auf hohem Niveau zu spielen.

— Möchten Sie etwas zu den Menschen sagen, die zu Ihrer Karriere in Russland beigetragen haben?

— Ich möchte allen, die uns angefeuert und unterstützt haben, ein großes Dankeschön sagen. Viele Grüße und Dank an alle.