WM-2026. Eldor Shomurodov: "Die Psychologie war der Hauptfaktor"

·122·Sport
WM-2026. Eldor Shomurodov: "Die Psychologie war der Hauptfaktor"

Das historische Debüt der usbekischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft wurde nicht nur im eigenen Land, sondern auch im Ausland mit großem Interesse verfolgt. Insbesondere die renommierte russische "Sport-Express" Publikation führte ein exklusives Interview mit dem Kapitän unserer Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, nachdem das Team seine Teilnahme am Turnier beendet hatte.

Nachfolgend finden Sie den Text dieses Interviews.

"Fehler passieren, wenn wir in Führung liegen"

Fabio Cannavaro sagte, dass es dem Team an Erfahrung fehlte, insbesondere in der zweiten Halbzeit, als ihr unerwartet auf lange Bälle umschwenkt seid. War das tatsächlich so?

— Ja, natürlich. Hier war die Psychologie der Hauptfaktor. Wenn man führt, möchte man unter allen Umständen kein Gegentor kassieren und den Vorsprung halten. Deshalb beginnen die Fehler. Wir konnten den Ball nicht gut kontrollieren, und ich denke, deshalb hat uns der Gegner bestraft.

— Hat Abbosbek Fayzullaev den Ball bei der Vorlage berührt?

— Er selbst sagte, dass er ihn berührt hat. Ich hoffe, dass die Vorlage ihm gutgeschrieben wird.

"Ein Tor bei der Weltmeisterschaft erinnert man sich ein Leben lang"

— Wie wichtig ist es für Sie, bei einer Weltmeisterschaft getroffen zu haben?

— Natürlich ist das wichtig für mich. Man erinnert sich ein Leben lang an ein Tor bei einer Weltmeisterschaft. Es wäre noch schöner gewesen, wenn wir gewonnen hätten.

— Haben Sie nach dem Spiel gegen Portugal (0:5) Trikots mit jemandem getauscht?

— Nein. In diesem Moment war ich nicht in der Stimmung, mit jemandem Trikots zu tauschen.

Cannavaros Beitrag für das Team

— Was konnte Cannavaro dem Team mitgeben?

— Sehr viele positive Dinge. Ich werde sie nicht einzeln aufzählen. Wir hatten nicht genug Zeit, all seine Ideen vollständig zu verinnerlichen. Aber aus professioneller Sicht hat er den Spielern viel beigebracht und gezeigt, was für ein Spieler man sein muss, um auf hohem Niveau zu spielen.

— Möchten Sie etwas zu den Menschen sagen, die zu Ihrer Karriere in Russland beigetragen haben?

— Ich möchte allen, die uns angefeuert und unterstützt haben, ein großes Dankeschön sagen. Viele Grüße und Dank an alle.

Eldor ShomurodovUsbekistanPortugalFabio Cannavaro
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arsenal muss 100 Millionen Pfund für Morgan Rogers Transfer zahlenArsenal muss 100 Millionen Pfund für Morgan Rogers Transfer zahlenHeute, 18:53Ist Lamine Yamal noch kein echter Star: Argentinische Legende stellt Bedingung an junges TalentIst Lamine Yamal noch kein echter Star: Argentinische Legende stellt Bedingung an junges TalentHeute, 18:36Wie viel Geld erhält die usbekische Nationalmannschaft von der FIFA?Wie viel Geld erhält die usbekische Nationalmannschaft von der FIFA?Heute, 18:33Cannavaro reagiert nach Spiel gegen DR Kongo auf KritikCannavaro reagiert nach Spiel gegen DR Kongo auf KritikHeute, 18:26Harry Kane bricht Rekord der englischen Nationalmannschaft: Gary Linekers ReaktionHarry Kane bricht Rekord der englischen Nationalmannschaft: Gary Linekers ReaktionHeute, 18:19WM-2026: Rostow gratuliert Shomurodov zum historischen TorWM-2026: Rostow gratuliert Shomurodov zum historischen TorHeute, 18:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier