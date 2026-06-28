Ist Lamine Yamal noch kein echter Star: Argentinische Legende stellt Bedingung an junges Talent

Während der junge Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, Lamine Yamal, in der Fußballwelt für großes Aufsehen sorgt, bewerten Experten sein Niveau mit Vorsicht. Insbesondere die argentinische Fußballlegende Mario Kempes betonte, dass der 17-jährige Flügelstürmer noch keinen echten Superstar-Status erreicht hat, und stellte eine ernsthafte Forderung an ihn. Laut Kempes wird der wahre Wert eines Spielers nicht durch Vereinsleistungen, sondern durch seine Leistungen im prestigeträchtigsten Turnier — der Weltmeisterschaft — bestimmt. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Goal.com stellte der Weltmeister von 1978, Mario Kempes, fest, dass Lamine Yamal zwar beim FC Barcelona sein Können unter Beweis gestellt hat, der Druck auf internationaler Ebene jedoch völlig anders sei. Laut der argentinischen Legende gibt es einen großen Unterschied zwischen La Liga-Spielen und der Weltmeisterschaft, die auf einem kurzfristigen, gnadenlosen K.o.-System basiert. Er forderte das junge Talent auf, sich gerade bei der WM zu beweisen, um in die Reihe der Großen wie Lionel Messi aufzusteigen.

Die Weltmeisterschaft — Das wahre Prüffeld

Laut Kempes können Vereinsspiele oft die Mängel eines Spielers kaschieren, da sich dort der Teammechanismus über Jahre hinweg formt. "Er muss beweisen, dass er ein Superstar ist. Beim FC Barcelona haben wir das gesehen, jetzt schauen wir, wozu er bei der Weltmeisterschaft fähig ist. Genau dort zeigt sich der wahre Wert großer Fußballer", betonte der ehemalige Stürmer. Seiner Meinung nach verlangt die Verantwortung in einer Nationalmannschaft vom Spieler Führungsqualitäten.

Gleichzeitig ging der Experte auch auf den aktuellen Zustand der spanischen Nationalmannschaft ein. Aus Sicht von Kempes könnte Lamine Yamal in Zukunft zur wichtigsten Stütze des Teams werden, doch derzeit sei das "Herz" der Mannschaft von Luis de la Fuente ein anderer Spieler. Er erkannte Pedri ausdrücklich als die Schlüsselfigur an, die die Zügel des Spiels in der Hand hält und das Tempo auf dem Platz vorgibt.

Nicht nur Kempes, sondern auch andere renommierte Trainer äußerten sich positiv über das Potenzial von Lamine Yamal. So vermutete Ralf Rangnick, dass der junge Flügelstürmer das Niveau von Lionel Messi erreichen könnte, sofern er Verletzungen entgeht und weiter an sich arbeitet. Doch für erfahrene Veteranen wie Kempes ist Talent allein nicht ausreichend; sie betrachten Konstanz und Siege in Turnieren auf höchstem Niveau als die Hauptkriterien.

Derzeit macht die spanische Nationalmannschaft in internationalen Turnieren erfolgreiche Schritte, doch in Bezug auf die Effizienz der Offensivlinie gibt es immer noch Fragen. Obwohl Lamine Yamal in der Gruppenphase überzeugte, wird in entscheidenden Spielen mehr von ihm erwartet. Diese Aussage der argentinischen Legende ist eine besondere Herausforderung für den jungen Fußballer, die zweifellos seinen Platz in der Hierarchie des Weltfußballs definieren wird.