Govee stellt neuen Smart Nugget Ice Maker Pro für Getränkeliebhaber vor

Govee, eine etablierte Marke auf dem Markt für Smart-Home-Gadgets, hat ihr nächstes innovatives Produkt auf den Markt gebracht — den Smart Nugget Ice Maker Pro. Dieses Gerät richtet sich an Verbraucher, die gewöhnliche Eiswürfel satt haben und das weiche, kaubare "Nugget"-Eis bevorzugen, wie man es aus Restaurants kennt. Mit einem Preis von 500 USD verspricht dieses Premium-Gadget, die tägliche Getränkezubereitung auf ein echtes Luxusniveau zu heben. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Der Hauptvorteil des GoveeLife Smart Nugget Ice Maker Pro liegt in seiner Geschwindigkeit. Laut Hersteller liefert der Eismaschine die ersten Eiswürfel bereits sechs Minuten nach dem Start. Die Gesamtkapazität des Geräts ermöglicht die Produktion von fast 27 kg Eis pro Tag. Der interne Korb fasst 1,5 kg Eis, und das System füllt diesen automatisch auf, während der Benutzer Eis entnimmt.

Intelligente Steuerung und Fernzugriff

Ausgestattet mit modernen Technologien kann dieses Modell über die GoveeHome-App ferngesteuert werden. Dies ermöglicht es dem Benutzer, den Eis Herstellungsprozess vom Schreibtisch aus oder auf dem Heimweg zu starten. Wenn beispielsweise vor der morgendlichen Kaffeezubereitung ein Befehl per Smartphone gesendet wird, ist frisches Eis bereit, sobald man die Küche betritt. Zudem kann der Füllstand des Eiskorbs in Echtzeit über die App überwacht werden.

Das Gerät ist nicht nur in eine mobile App, sondern auch in Sprachassistenten integriert. Über Alexa und Google Assistant kann die Eisproduktion mit einfachen Sprachbefehlen gestartet oder gestoppt werden. Dies ist eine sehr praktische Lösung, wenn man in der Küche mit anderen Aufgaben beschäftigt ist. Die Govee-Ingenieure haben zudem besonderes Augenmerk auf die Geräuschentwicklung gelegt und die AI NoiseGuard-Technologie implementiert.

Diese Technologie hilft dabei, den Geräuschpegel des Geräts bei etwa 40 dB zu halten. Das System führt automatisch Defrosting-Zyklen durch, reduziert überflüssigen Lärm und gewährleistet einen kontinuierlichen Betrieb. Obwohl das Gerät während des Betriebs ein leichtes Summen von sich gibt, ist dies im Alltag nicht ablenkend oder störend.

Design und Ästhetik

Ein weiteres Merkmal der Marke Govee ist das flexible Beleuchtungssystem. Der Smart Nugget Ice Maker Pro verfügt über RGB-Leuchten, die den internen Korb beleuchten. Benutzer können über die App verschiedene Farben und Modi wählen, einschließlich eines "Cyberpunk"-Modus, der eine futuristische Atmosphäre schafft. Dies macht das Gadget nicht nur zu einem Haushaltsgerät, sondern zu einem interessanten Element der Inneneinrichtung.

Vor dem Kauf sollte jedoch auf die Abmessungen des Geräts geachtet werden. Mit einer Höhe und Breite von etwa 43 cm nimmt diese Eismaschine beträchtlichen Platz auf der Küchenarbeitsplatte ein. Mit einem Gewicht von über 22 kg kann sie in kompakten Küchen etwas unpraktisch sein. Dennoch passt ihr modernes und schlankes Design in jeden zeitgemäßen Wohnstil.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass dieses Gerät laut ixbt.com für Personen gedacht ist, die mit gewöhnlichem Eis nicht zufrieden sind und besonderen Wert auf die Kultur der Getränkezubereitung legen. Obwohl der Preis etwas hoch ist, machen der gebotene Komfort und die "smarten" Funktionen es zu einem der leistungsstärksten Modelle seiner Kategorie.