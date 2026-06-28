Die erste Weltmeisterschaft der usbekischen Nationalmannschaft verlief ergebnismäßig nicht glücklich. Doch in diesem historischen Turnier gab es einen Spieler, der nicht nur zum strahlendsten Akteur unseres Teams wurde, sondern auch seinen Namen in die Chroniken des Weltfußballs eintrug.

Die Rede ist vom 22-jährigen Abbosbek Fayzullayev. Er war an beiden Toren Usbekistans bei der WM direkt beteiligt und wurde damit zum effektivsten Spieler der Nationalmannschaft.

Das erste Tor Usbekistans bei der Weltmeisterschaft

Fayzullayev traf im Spiel gegen Kolumbien im berühmten Azteca-Stadion.

Dieses Tor wurde als das erste Tor der usbekischen Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften gewertet.

Abbosbek Fayzullayev wurde zum ersten usbekischen Fußballer, der ein Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielte.

Dieser Treffer war nicht nur für unseren nationalen Fußball, sondern auch für die Statistiken der Weltmeisterschaften von besonderer Bedeutung.

Ein ungewöhnlicher Rekord mit einer Körpergröße von 167 Zentimetern

Fayzullayev erzielte das Tor gegen Kolumbien per Kopf. Damit stellte er einen Rekord als kleinster Spieler auf, der bei einer Weltmeisterschaft im 21. Jahrhundert ein Kopfballtor erzielte.

Abbosbek ist 167 Zentimeter groß.

Dies zeigte einmal mehr seine richtige Positionierung auf dem Feld, sein Gespür für Situationen und seine Fähigkeit, sich gegenüber den Gegnern durchzusetzen.

Er war auch an Shomurodovs Supertor beteiligt

Im dritten Spieltag der Gruppenphase trat Usbekistan gegen die DR Kongo an.

In dieser Partie erzielte Eldor Shomurodov ein wunderschönes Tor. Den torreichen Angriff leitete ein hervorragender Pass von Abbosbek Fayzullayev ein.

Somit hat Fayzullayev:

ein historisches Tor gegen Kolumbien erzielt;

eine Torvorlage gegen die DR Kongo gegeben;

an beiden bei der WM gezählten Toren Usbekistans mitgewirkt.

Der effektivste Spieler der Nationalmannschaft

Obwohl das Gesamtergebnis Usbekistans nicht positiv war, bewies Abbosbek seine Fähigkeiten auf hohem Niveau.

Seine Geschwindigkeit, Technik, Spielübersicht und sein Handeln in entscheidenden Situationen erregten die Aufmerksamkeit von Fans und Experten.

Aus diesem Grund wurde Fayzullayev als der effektivste Spieler Usbekistans bei der WM 2026 anerkannt.

Abbosbeks Bilanz in der Nationalmannschaft

Der 22-jährige Spieler hat bisher in der usbekischen Nationalmannschaft folgende Werte erreicht:

Kennzahl Ergebnis Spiele 35 Tore 9 Tore bei der WM 2026 1 Vorlagen bei der WM 2026 1

Abbosbek Fayzullayev stellte bereits bei seiner ersten WM zwei historische Ergebnisse auf. Nun könnte sein glanzvolles Spiel bei der Weltmeisterschaft die Aufmerksamkeit europäischer Vereine weiter verstärken.

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