Abbosbek Fayzullayev schreibt bei der Weltmeisterschaft doppelt Geschichte

·100·Sport
Abbosbek Fayzullayev schreibt bei der Weltmeisterschaft doppelt Geschichte

Die erste Weltmeisterschaft der usbekischen Nationalmannschaft verlief ergebnismäßig nicht glücklich. Doch in diesem historischen Turnier gab es einen Spieler, der nicht nur zum strahlendsten Akteur unseres Teams wurde, sondern auch seinen Namen in die Chroniken des Weltfußballs eintrug.

Die Rede ist vom 22-jährigen Abbosbek Fayzullayev. Er war an beiden Toren Usbekistans bei der WM direkt beteiligt und wurde damit zum effektivsten Spieler der Nationalmannschaft.

Das erste Tor Usbekistans bei der Weltmeisterschaft

Fayzullayev traf im Spiel gegen Kolumbien im berühmten Azteca-Stadion.

Dieses Tor wurde als das erste Tor der usbekischen Nationalmannschaft in der Geschichte der Weltmeisterschaften gewertet.

Abbosbek Fayzullayev wurde zum ersten usbekischen Fußballer, der ein Tor bei einer Weltmeisterschaft erzielte.

Dieser Treffer war nicht nur für unseren nationalen Fußball, sondern auch für die Statistiken der Weltmeisterschaften von besonderer Bedeutung.

Ein ungewöhnlicher Rekord mit einer Körpergröße von 167 Zentimetern

Fayzullayev erzielte das Tor gegen Kolumbien per Kopf. Damit stellte er einen Rekord als kleinster Spieler auf, der bei einer Weltmeisterschaft im 21. Jahrhundert ein Kopfballtor erzielte.

Abbosbek ist 167 Zentimeter groß.

Dies zeigte einmal mehr seine richtige Positionierung auf dem Feld, sein Gespür für Situationen und seine Fähigkeit, sich gegenüber den Gegnern durchzusetzen.

Er war auch an Shomurodovs Supertor beteiligt

Im dritten Spieltag der Gruppenphase trat Usbekistan gegen die DR Kongo an.

In dieser Partie erzielte Eldor Shomurodov ein wunderschönes Tor. Den torreichen Angriff leitete ein hervorragender Pass von Abbosbek Fayzullayev ein.

Somit hat Fayzullayev:

  • ein historisches Tor gegen Kolumbien erzielt;

  • eine Torvorlage gegen die DR Kongo gegeben;

  • an beiden bei der WM gezählten Toren Usbekistans mitgewirkt.

Der effektivste Spieler der Nationalmannschaft

Obwohl das Gesamtergebnis Usbekistans nicht positiv war, bewies Abbosbek seine Fähigkeiten auf hohem Niveau.

Seine Geschwindigkeit, Technik, Spielübersicht und sein Handeln in entscheidenden Situationen erregten die Aufmerksamkeit von Fans und Experten.

Aus diesem Grund wurde Fayzullayev als der effektivste Spieler Usbekistans bei der WM 2026 anerkannt.

Abbosbeks Bilanz in der Nationalmannschaft

Der 22-jährige Spieler hat bisher in der usbekischen Nationalmannschaft folgende Werte erreicht:

Kennzahl

Ergebnis

Spiele

35

Tore

9

Tore bei der WM 2026

1

Vorlagen bei der WM 2026

1

Abbosbek Fayzullayev stellte bereits bei seiner ersten WM zwei historische Ergebnisse auf. Nun könnte sein glanzvolles Spiel bei der Weltmeisterschaft die Aufmerksamkeit europäischer Vereine weiter verstärken.

Glauben Sie, dass Abbosbek Fayzullayev der beste Spieler Usbekistans bei der WM 2026 war? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und senden Sie den Artikel an Fußballfans.

Abbosbek FayzullayevUsbekistanKolumbienShomurodov
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Arsenal muss 100 Millionen Pfund für Morgan Rogers Transfer zahlenArsenal muss 100 Millionen Pfund für Morgan Rogers Transfer zahlenHeute, 18:53Ist Lamine Yamal noch kein echter Star: Argentinische Legende stellt Bedingung an junges TalentIst Lamine Yamal noch kein echter Star: Argentinische Legende stellt Bedingung an junges TalentHeute, 18:36Wie viel Geld erhält die usbekische Nationalmannschaft von der FIFA?Wie viel Geld erhält die usbekische Nationalmannschaft von der FIFA?Heute, 18:33Cannavaro reagiert nach Spiel gegen DR Kongo auf KritikCannavaro reagiert nach Spiel gegen DR Kongo auf KritikHeute, 18:26Harry Kane bricht Rekord der englischen Nationalmannschaft: Gary Linekers ReaktionHarry Kane bricht Rekord der englischen Nationalmannschaft: Gary Linekers ReaktionHeute, 18:19WM-2026: Rostow gratuliert Shomurodov zum historischen TorWM-2026: Rostow gratuliert Shomurodov zum historischen TorHeute, 18:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier