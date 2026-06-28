Cannavaro reagiert nach Spiel gegen DR Kongo auf Kritik

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Cannavaro reagiert nach Spiel gegen DR Kongo auf Kritik

Der Cheftrainer der usbekischen Nationalmannschaft, Fabio Cannavaro, äußerte sich nach der 1:3-Niederlage gegen die Demokratische Republik Kongo über sein Team.

Der Trainer erklärte, dass Usbekistan das Spiel gut begonnen habe und eine der Chancen in der ersten Halbzeit hätte nutzen können. Die Fehler nach der Pause hätten jedoch den Ausgang des Spiels beeinflusst.

Cannavaro weigerte sich, die Spieler zu kritisieren. Er betonte, dass die Teammitglieder auf dem Platz alles gegeben und bis zum Ende gekämpft hätten.

«Die Spieler haben alles getan, was in ihrer Macht stand. Ich bin nicht unzufrieden mit ihnen und bin stolz auf mein Team», sagte Cannavaro.

Die usbekische Nationalmannschaft beendete ihr Debüt bei der Weltmeisterschaft mit drei Niederlagen und schied in der Gruppenphase aus. Cannavaro bezeichnete das Turnier als wertvolle Erfahrung für die Spieler und als Grundlage für zukünftige Erfolge.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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