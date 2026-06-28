Das chinesische Unternehmen Loongson Technology hat offiziell seinen Serverprozessor der nächsten Generation – das Modell Loongson 3C3000 – vorgestellt. Dieser Chip ist auf die Schaffung erschwinglicher und effizienter Serversysteme ausgerichtet und für die Unternehmensinfrastruktur sowie allgemeine Aufgaben konzipiert. Das Hauptmerkmal der neuen Entwicklung ist ihre hohe Energieeffizienz und die Basis auf einer nationalen Architektur. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Der Loongson 3C3000 Prozessor basiert auf der unternehmenseigenen 64-Bit LoongArch-Architektur. Er verfügt über 16 physische Kerne und kann gleichzeitig 16 Datenströme verarbeiten. Die Betriebsfrequenz des Geräts liegt im Bereich von 1,5 bis 1,8 GHz. Laut ixbt.com unterstützt jeder Kern 128-Bit-Vektorinstruktionen, was die Präzision der Rechenprozesse erhöht.

Technische Daten und Energieeffizienz

Laut Hersteller ist der neue Chip eine ideale Lösung für Dateiserver, Webplattformen und die Verwaltung von Datenbanken. Obwohl das Modell 3C3000 eine ähnliche Leistung wie die Vorgängerversion 3C5000 bietet, wird es als erschwingliche Variante für tägliche Geschäftsaufgaben und nicht für AI oder extrem komplexe Berechnungen angeboten.

Auch das Cache-System des Prozessors ist bemerkenswert: Jeder Kern verfügt über 64 KB L1-Instruktionscache und 64 KB L1-Datencache, während der gesamte L2-Cache 16 MB beträgt. Der Speichercontroller unterstützt den Dual-Channel DDR4-2400 Standard mit Fehlerkorrekturfunktion (ECC). Zudem verfügt das System über 32 PCIe-Interface-Lanes, die eine schnelle Kommunikation mit externen Geräten gewährleisten.

Ein wesentlicher Aspekt ist der Energieverbrauch. Der Loongson 3C3000 verbraucht im normalen Betriebsmodus (bei 1,5 GHz) lediglich 40 W elektrische Energie. Dies ist ein sehr niedriger Wert für moderne Serverprozessoren. Dank dynamischer Frequenzsteuerung und der Technologie zum Abschalten nicht genutzter Blöcke sinkt der Energieverbrauch bei geringer Auslastung weiter.

Marktposition und Perspektiven

Der neue Prozessor ermöglicht es, zwei Chips über den Loongson Coherent Link (LCL) Bus in einem System zu vereinen. Dies ebnet den Weg für flexible Serverlösungen für kleine und mittlere Unternehmen. Obwohl der genaue Preis des Geräts noch nicht bekannt gegeben wurde, wird erwartet, dass es primär an Hersteller von Serverausrüstung und große Firmenkunden geliefert wird.

Solche technologischen Schritte Chinas zielen darauf ab, die Abhängigkeit von Giganten wie Intel und AMD auf dem globalen Markt zu verringern. Für Entwicklungsmärkte wie Usbekistan könnten solche erschwinglichen und sparsamen Serverlösungen in Zukunft eine interessante Alternative zur Modernisierung der IT-Infrastruktur darstellen.