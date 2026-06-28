WM-2026: Rostow gratuliert Shomurodov zum historischen Tor

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WM-2026: Rostow gratuliert Shomurodov zum historischen Tor

Der ehemalige Teilnehmer der russischen Premier Liga, Rostow gratulierte offiziell dem Stürmer der usbekischen Nationalmannschaft, Eldor Shomurodov, der bei der von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichteten Weltmeisterschaft erfolgreich ein Tor erzielte.

Der erfahrene 30-jährige Forward erzielte das letzte Tor unseres Teams im Turnier beim 3. Gruppenspiel gegen die Demokratische Republik Kongo (1:3).

Herzliche Glückwünsche vom ehemaligen Verein

Der Pressedienst von Rostow veröffentlichte in den sozialen Netzwerken folgende herzliche Nachricht an seinen ehemaligen Spieler:

Wir gratulieren unserem Freund und ehemaligen Rostow-Stürmer Eldor Shomurodov zu seinem Tor bei der Weltmeisterschaft!

Von Rostow zu den europäischen Größen

Eldor Shomurodovs erfolgreiche Karriere im Profifußball und in Europa ist eng mit diesem Verein verbunden:

  • 2017–2020: Er glänzte bei Rostow und wurde zu einem der gefährlichsten Stürmer der russischen Meisterschaft.

  • Italienische Serie A: Nach seinen starken Leistungen in Russland wechselte er nach Italien und spielte für Genoa, Spezia, Cagliari und den berühmten Verein Roma.

Neue Siege und Transfergerüchte in der Türkei

Derzeit ist unser talentierter Torschütze Mitglied des türkischen Clubs Istanbul Başakşehir Nachdem Shomurodov in der vergangenen Saison einer der besten Torschützen der türkischen Süper Lig war, steht er erneut im Rampenlicht.

Mehrere türkische Top-Clubs führen derzeit aktive Transferverhandlungen, um den usbekischen Stürmer zu verpflichten. Das Tor bei der WM wird seinen Marktwert auf dem internationalen Markt natürlich weiter steigern.

RostovEldor ShomurodovUsbekistanGenuaIstanbul Başakşehir
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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