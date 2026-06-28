Frau, die behauptete „Trump ist mein Vater“, bittet nun um Treffen

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Frau, die behauptete „Trump ist mein Vater“, bittet nun um Treffen

Eine Frau in der Türkei, die behauptet, die biologische Tochter des US-Präsidenten Donald Trump zu sein, hat erneut öffentliche Aufmerksamkeit erregt. Dieses Mal äußerte sie den Wunsch, Trump persönlich zu treffen, und richtete eine offizielle Anfrage über die US-Botschaft.

Berichten zufolge möchte die türkische Staatsbürgerin Nejla Özmen ein persönliches Gespräch mit dem US-Präsidenten führen, da dieser anlässlich des NATO-Gipfels am 7. und 8. Juli einen Besuch in der Türkei erwartet wird.

Die Frau gab an, dass ihr Hauptziel darin bestehe, den Menschen, den sie als ihren Vater betrachtet, zumindest einmal zu treffen. Sie betonte, dass hinter dieser Anfrage keine finanziellen Interessen stünden.

Es ist anzumerken, dass Nejla Özmen bereits im Jahr 2021 behauptete, Donald Trump sei ihr biologischer Vater, und beim Gericht einen Vaterschaftstest beantragte. Ihren Angaben zufolge habe ihre Mutter vor der Schwangerschaft im Ausland einen amerikanischen Geschäftsmann kennengelernt.

Zudem forderte die Frau mehrfach eine DNA-Analyse. Bisher hat sie jedoch keine offiziellen Beweise vorgelegt, die ihre Behauptungen stützen.

Bisher haben weder Donald Trump noch seine Vertreter öffentlich zu diesen Behauptungen Stellung genommen. Auch die türkischen Gerichte haben keine offizielle Entscheidung zur Bestätigung oder Ablehnung dieser Forderung getroffen.

Donald TrumpNejla ÖzmenTürkeiNATO
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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