Der Verteidiger von "Manchester United", Harry Maguire, teilte seine Gedanken über eine mögliche Rückkehr des ehemaligen Stürmers Marcus Rashford nach "Old Trafford" mit. Rashford, der derzeit mit der englischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft teilnimmt, steht in den letzten Wochen im Zentrum der Aufmerksamkeit des europäischen Fußballs. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Berichten zufolge verbrachte Rashford die Saison 2025-26 auf Leihbasis bei "Barcelona" und erzielte in allen Wettbewerben 14 Tore und 14 Vorlagen. Obwohl die Katalanen die La Liga gewannen, entschieden sie sich letztendlich dagegen, die Kaufoption für den Spieler in Höhe von 26 Millionen Pfund zu nutzen. Stattdessen bevorzugten die "Blaugrana" die Verpflichtung von Anthony Gordon für 70 Millionen Pfund.

Rückkehrbedingungen und gegenseitiges Einvernehmen

Wie Goal.com berichtet, betonte Harry Maguire im Podcast "The Rest Is Football", dass zwei wichtige Bedingungen erfüllt sein müssen, damit Marcus Rashford zu "Manchester United" zurückkehrt. Der Verteidiger ist der Meinung, dass dieser Transfer in erster Linie für den Verein und in zweiter Linie für den Spieler selbst die richtige Entscheidung sein muss.

"Mein Verhältnis zu Marcus ist hervorragend. Ich weiß, was für ein großartiger Spieler er sein kann. Ich denke, der Verein und Marcus müssen eine gegenseitige Einigung erzielen. Wenn er zurückkehrt, wollen wir, dass er glücklich und selbstbewusst ist und auf hohem Niveau spielt. Diese Entscheidung muss sowohl für den Verein als auch für ihn passen", sagte Maguire.

Derzeit läuft der bestehende Vertrag von Rashford bei "Manchester United" noch zwei Jahre. Die Türen des Vereins stehen für den Stürmer, der wöchentlich 325.000 Pfund verdient, weiterhin offen, wobei eine endgültige Entscheidung während des Sommertransferfensters erwartet wird.

Glanzleistung bei der Weltmeisterschaft

Trotz der Unsicherheiten im Verein zeigt Rashford weiterhin starke Leistungen in der englischen Nationalmannschaft. Im Spiel gegen Panama überzeugte er durch seine Geschwindigkeit und Kreativität. Maguire lobte die Leistung seines Teamkollegen und bezeichnete ihn als eine unaufhaltsame Kraft.

"Im Spiel gegen Ghana waren wir etwas langsam, aber Rashford übernahm im Spiel gegen Panama sofort das Zepter. Seine Flanken von der rechten und linken Seite versetzten die gegnerische Abwehr in Panik. Wenn Marcus in Form ist, ist er fast unaufhaltsam. Wir England-Fans wissen genau, wie stark er ist", fügte der Verteidiger hinzu.

Auch für Fußballfans in Usbekistan sind diese Veränderungen bei "Manchester United" interessant, da das Team an einer Verjüngung des Kaders und der Verstärkung der Offensive arbeitet. Eine Rückkehr von Rashford könnte die Ambitionen der "Red Devils" für die nächste Saison erheblich beeinflussen.