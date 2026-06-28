Samsung verstärkt Display-Kooperation mit China: TM Roh in Peking

Der südkoreanische Technologiegigant Samsung hat einen wichtigen Schritt unternommen, um seine Lieferkette für Komponenten zu diversifizieren und die Beziehungen zu führenden chinesischen Display-Herstellern zu stärken. TM Roh, Leiter der Samsung DX (Device eXperience) Sparte, ist zu einem offiziellen Besuch nach China gereist. Dieser Besuch wird voraussichtlich ein Wendepunkt in der zukünftigen Bildschirm-Lieferstrategie des Unternehmens für Fernseher und Smartphones sein, berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Laut ZDNet Korea besuchte die Delegation unter der Leitung von TM Roh zunächst die B16-Produktionslinie von BOE in Chengdu. Dieses Werk hat kürzlich die Massenproduktion von OLED-Panels der achten Generation für Laptops und andere Gadgets gestartet. Die Samsung-Führung setzte sich eingehend mit diesen technologischen Prozessen auseinander und diskutierte Zukunftsperspektiven der Zusammenarbeit mit der BOE-Führung.

Bemerkenswert ist, dass die Delegation hauptsächlich aus Vertretern von Samsung Visual Display (TV-Sparte) bestand, während Führungskräfte der Mobilsparte (MX) nicht am Besuch teilnahmen. Dies deutet darauf hin, dass Samsung derzeit den Schwerpunkt auf die Lieferung von Display-Panels für Fernseher legt. Da TM Roh jedoch gleichzeitig die Mobilsparte leitet, ist es wahrscheinlich, dass BOE seine neuen OLED-Technologien auch für das Smartphone-Segment anbieten wird.

Strategische Verhandlungen mit TCL und CSOT

Am zweiten Tag des Besuchs ist ein Treffen des Samsung-Chefs mit Vertretern der TCL Corporation und ihrer Tochtergesellschaft China Star Optoelectronics Technology (CSOT) geplant. CSOT ist derzeit einer der größten Partner bei der Lieferung von LCD-Panels für Samsung-Fernseher. Die Parteien werden nicht nur die Display-Lieferung, sondern auch Fragen der Auftragsfertigung prüfen.

Auf der Tagesordnung der Verhandlungen steht auch die Zusammenarbeit bei der Entwicklung des von Samsung entwickelten Tizen-Betriebssystems. Dies zeigt, dass Samsung beabsichtigt, sein Software-Ökosystem unter den Herstellern auf dem chinesischen Markt weiter zu verbreiten. Zudem wird ein Treffen mit CVTE erwartet, einem Hersteller von Mainboards für Fernseher.

Derzeit liefert BOE OLED-Bildschirme für Mittelklasse-Smartphones der Marke Samsung und einige Galaxy Watch Modelle. Wenn diese Verhandlungen erfolgreich abgeschlossen werden, könnten hochwertige in China produzierte Panels häufiger in Samsung-Flaggschiffgeräten erscheinen. Dies könnte zu einem verstärkten Wettbewerb auf dem Markt und einer Senkung der Endproduktkosten führen.

Experten glauben, dass die Annäherung von Samsung an chinesische Display-Hersteller mit wirtschaftlichen Veränderungen und dem technologischen Wettlauf auf dem globalen Markt zusammenhängt. Während Samsung Display seinen Fokus auf hochtechnologische QD-OLED-Panels legt, ist die Zusammenarbeit mit chinesischen Unternehmen für das Massensegment wirtschaftlich sinnvoll. Bisher hat Samsung keine offiziellen Details zu diesen Verhandlungen bekannt gegeben.