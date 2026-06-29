Kongo-Kapitän erklärt, wie er die Schwachstellen Usbekistans fand

Die Nationalmannschaft der DR Kongo besiegte Usbekistan im 3. Spieltag der Gruppenphase der WM 2026 mit 3:1. Nach dem Spiel enthüllte der afrikanische Kapitän Chancel Mbemba den Plan hinter dem Sieg.

Ihm zufolge hatte das Team in der ersten Halbzeit Schwierigkeiten, nutzte aber nach der Pause die im Vorfeld studierten Schwachstellen Usbekistans, um die Situation zu ändern.

Die erste Halbzeit war nicht einfach für Kongo

Der 31-jährige Verteidiger gab zu, dass seine Mannschaft im ersten Teil der Begegnung nicht wie erwartet agieren konnte.

«Das Spiel war wirklich schwierig für uns. In der ersten Halbzeit konnten wir nicht gut genug spielen», sagte Mbemba.

Trotzdem gerieten die Spieler nicht in Panik und waren zuversichtlich, ihr Potenzial in der zweiten Halbzeit zeigen zu können.

Nach der Pause funktionierte der Plan

Die Spieler der DR Kongo erhöhten in der zweiten Halbzeit das Tempo und verstärkten den Druck auf die usbekische Defensive.

Mbemba betonte, dass das Team die Spiele unserer Nationalmannschaft vor der Begegnung detailliert analysiert habe.

«Wir haben Videos von Spielen mit Usbekistan geschaut und ihre Schwachstellen identifiziert».

Der Hauptstoß erfolgte auf die Schwachstellen

Das Trainerteam und die Spieler der DR Kongo beschlossen, sich nach der Pause genau auf diese Punkte zu konzentrieren.

Infolgedessen übernahmen die Afrikaner in der zweiten Halbzeit die Oberhand und entschieden das Spiel mit 3:1 für sich.

Kurz gesagt, die Hauptfaktoren für den Sieg waren:

die vorherige Analyse des gegnerischen Spiels;

die Bewahrung der Ruhe nach der ersten Halbzeit;

das Handeln nach einem klaren Plan in der zweiten Halbzeit;

die effektive Nutzung der Schwachstellen Usbekistans.

Eine weitere harte Lektion für Usbekistan

Diese Worte des DR Kongo-Kapitäns zeigten erneut, dass auf Weltmeisterschaftsniveau jeder Fehler und jeder taktische Mangel sofort vom Gegner bestraft wird.

Das Ergebnis dieser Partie war hart für unsere Nationalmannschaft, aber diese Erfahrung kann eine wichtige Lektion sein, um die taktische Vorbereitung und die defensive Stabilität in Zukunft zu stärken.

Was war Ihrer Meinung nach der größte Mangel Usbekistans im Spiel gegen die DR Kongo? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie den Artikel an Fußballfans.