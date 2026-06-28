WM-2026-Misserfolg führt zum Rücktritt des Trainers: Entschuldigung an das Volk

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WM-2026-Misserfolg führt zum Rücktritt des Trainers: Entschuldigung an das Volk

Die erfolglose Teilnahme der südkoreanischen Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft hat zu einer ernsthaften Entscheidung geführt. Nationaltrainer Hong Myung-bo gab bekannt, dass er sein Amt nach Ende des Turniers niederlegen wird.

Der Spezialist entschuldigte sich offen bei den Fans und übernahm die volle Verantwortung dafür, dass die erwarteten Ergebnisse nicht erreicht wurden.

«Ich entschuldige mich aufrichtig beim koreanischen Volk»

Hong Myung-bo gab in seiner Erklärung seine Entscheidung bekannt, als Cheftrainer der Nationalmannschaft zurückzutreten.

«Ich entschuldige mich aufrichtig beim koreanischen Volk. Ich trete als Cheftrainer der Nationalmannschaft zurück», sagte er.

Gleichzeitig betonte der Trainer, dass seine Liebe zum koreanischen Fußball unverändert bleibe und er die Nationalmannschaft auch in Zukunft unterstützen werde.

Er übernahm die gesamte Verantwortung

Hong Myung-bo gab zu, dass die Leitung der Nationalmannschaft keine leichte Aufgabe war.

Er erklärte, dass nicht jede seiner Entscheidungen als richtig bewertet werden könne. Der Hauptgrund für seinen Rücktritt war, dass das Team die bei der Weltmeisterschaft gesetzten Ziele nicht erreichen konnte.

«Ich kann nicht sagen, dass jede meiner Entscheidungen richtig war. Wir haben nicht das erwartete Ergebnis erzielt, und dafür übernehme ich die volle Verantwortung».

Was hat Südkorea gefehlt?

Der Vertreter Asiens sammelte in der Gruppenphase 3 Punkte. Dieses Ergebnis reichte jedoch nicht aus, um in die nächste Runde einzuziehen.

Kennzahl

Ergebnis

Gruppe

«A»

Gesammelte Punkte

3

Endplatzierung

3. Platz

Ausgang

Aus dem Turnier ausgeschieden

Obwohl das Team den dritten Platz belegte, gelang es nicht, sich unter den besten Gruppendritten zu qualifizieren.

Die Aufgabe, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen

Hong Myung-bo äußerte die Hoffnung, dass der koreanische Fußball das Vertrauen der Fans wiedererlangen wird.

Er sagte, dass er an die Zukunft der Nationalmannschaft glaube und den neuen Trainer sowie die Spieler unterstützen werde.

Die WM 2026 endete für Südkorea erfolglos. Nun muss der nationale Fußballverband einen Trainer finden, der die Nationalmannschaft in eine neue Phase führt.

Glauben Sie, dass Hong Myung-bo mit seinem Rücktritt die richtige Entscheidung getroffen hat? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

SüdkoreaHong Myung-bo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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