Kein Raum für Fehler bei der WM 2026: Alle Paarungen des Achtelfinals...

Die intensivste Phase der Weltmeisterschaft 2026 beginnt. Die 32 Teams, die erfolgreich aus der Gruppenphase aufgestiegen sind, kämpfen nun im Achtelfinale um den Verbleib im Turnier.

In dieser Phase rettet ein Unentschieden die Teams nicht: Am Ende jeder Partie wird ein Sieger ermittelt, während der Verlierer sich von der WM verabschiedet.

Die Playoffs beginnen mit der Partie Südafrika — Kanada

Das erste Spiel des Achtelfinals findet am 28. Juni um 23:59 Uhr Taschkenter Zeit statt.

Dabei treten die Nationalmannschaften von Südafrika und Kanada gegeneinander an.

Am nächsten Tag trifft einer der Hauptfavoriten des Turniers, Brasilien, auf Japan.

WM 2026 Achtelfinale Spielplan

Datum und Uhrzeit Begegnung 28. Juni, 23:59 Südafrika — Kanada 29. Juni, 22:00 Brasilien — Japan 30. Juni, 01:30 Deutschland — Paraguay 30. Juni, 06:00 Niederlande — Marokko 30. Juni, 22:00 Elfenbeinküste — Norwegen 1. Juli, 02:00 Frankreich — Schweden 1. Juli, 06:00 Mexiko — Ecuador 1. Juli, 21:00 England — DR Kongo 2. Juli, 01:00 Belgien — Senegal 2. Juli, 05:00 USA — Bosnien 2. Juli, 23:59 Spanien — Österreich 3. Juli, 04:00 Portugal — Kroatien 3. Juli, 08:00 Schweiz — Algerien 3. Juli, 23:00 Australien — Ägypten 4. Juli, 03:00 Argentinien — Kap Verde 4. Juli, 06:30 Kolumbien — Ghana

Harte Prüfungen für die Favoriten

Für das Achtelfinale haben sich einige interessante Paarungen ergeben.

Während Brasilien gegen ein diszipliniertes Japan spielt, fordern die Niederlande Marokko heraus, das für seine starke Defensive bekannt ist. Frankreich trifft auf Schweden und England auf DR Kongo.

In der Play-off-Phase kann die Unterschätzung des Gegners bereits durch einen einzigen Fehler zum Turnieraus führen.

Die am meisten erwarteten Spiele

Besonders folgende Begegnungen werden die Aufmerksamkeit der Fans auf sich ziehen:

Brasilien — Japan;

Niederlande — Marokko;

Portugal — Kroatien;

Argentinien — Kap Verde;

Kolumbien — Ghana;

Belgien — Senegal.

Der amtierende Weltmeister Argentinien tritt am 4. Juli gegen Kap Verde an. Kap Verde, das bereits bei seinem WM-Debüt die Play-offs erreicht hat, wird versuchen, eine Sensation gegen die Weltmeister zu landen.

Jetzt beginnt der echte Kampf

In der Gruppenphase hatten die Teams die Möglichkeit, Fehler in den folgenden Spielen zu korrigieren. In den Playoffs gibt es diese Chance nicht mehr.

Jedes Tor, jede Parade und sogar eine einzige falsche Entscheidung kann über das Schicksal eines Teams entscheiden.

Welches Team wird Ihrer Meinung nach im Achtelfinale die größte Sensation erleben? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Spielplan mit anderen Fußballfans.