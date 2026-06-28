Sunderland lehnt Chelsea-Angebot für Granit Xhaka ab

Der FC Chelsea ist im Sommertransferfenster auf sein erstes ernsthaftes Hindernis gestoßen. Die "Blues" gaben ein offizielles Angebot für den Sunderland-Mittelfeldspieler Granit Xhaka ab, doch die Führung der "Black Cats" lehnte diese Anfrage entschieden ab. Dieses Scheitern wird als herber Schlag für die Pläne des neuen Londoner Cheftrainer Xabi Alonso gewertet. Dies berichtet Goal.com Bericht meldet.

Laut The Athletic bot Chelsea 8 Millionen Pfund für den 33-jährigen Schweizer Nationalspieler. Sunderland bezeichnete diese Summe jedoch als "inakzeptabel" und erklärte, dass der Spieler nicht zum Verkauf stehe. Die Vereinsführung betrachtet ein so niedriges Angebot nicht nur als Respektlosigkeit gegenüber dem Team, sondern auch gegenüber dem erfahrenen Spieler selbst.

Die Zusammenarbeit von Xabi Alonso und Granit Xhaka

Die Chelsea-Führung versucht, den Transfer von Granit Xhaka ausdrücklich auf Wunsch von Xabi Alonso zu realisieren. Trainer und Spieler arbeiteten gemeinsam bei Bayer Leverkusen und gewannen in der Saison 2023-24 die Bundesliga und den DFB-Pokal. Alonso möchte durch seinen ehemaligen Schützling eine Führungskultur in der Kabine des Londoner Clubs schaffen.

Das Interesse an diesem Transfer deutet auf eine Änderung der Chelsea-Strategie hin. Nachdem sich der Verein in den letzten Jahren nur auf den Kauf junger Talente konzentriert hatte, sieht er nun die Notwendigkeit eines Veteranen mit sieben Jahren Premier-League-Erfahrung (bei Arsenal). Sunderland betont jedoch, dass der Spieler einen Vertrag bis 2028 hat und man ihn nicht ziehen lassen werde.

Sunderlands feste Position

Sunderland zahlte im vergangenen Sommer 17,5 Millionen Pfund an Bayer Leverkusen für Granit Xhaka. Mit seinem Wechsel übernahm der Spieler die Kapitänsbinde und spielte eine zentrale Rolle dabei, dass der Verein nach 53 Jahren erstmals wieder eine Europapokal-Qualifikation erreichte. Interessanterweise besiegte Sunderland Chelsea im letzten Spieltag, belegte den 7. Tabellenplatz und drängte die Londoner auf den 10. Platz zurück.

Laut Goal.com hat die Sunderland-Führung abgelehnt, irgendein finanzielles Angebot zu prüfen. Sie fordern den FC Chelsea auf, den bestehenden Vertrag des Spielers zu respektieren. Es bleibt abzuwarten, ob die Londoner ihr Angebot verbessern oder sich anderen Kandidaten zuwenden.