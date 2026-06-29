Real Madrid und Jose Mourinho treffen endgültige Entscheidung zu Endrick

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Real Madrid und Jose Mourinho treffen endgültige Entscheidung zu Endrick

Real Madrid hat eine unerwartete, aber feste Entscheidung über den talentierten brasilianischen Stürmer Endrick getroffen. Trotz jüngster Gerüchte über eine Leihe des Spielers an ein anderes Team haben die Führung des "Königlichen Clubs" und Cheftrainer Jose Mourinho beschlossen, den jungen Star im Kader zu behalten. Diese Entscheidung ist von großer Bedeutung für die Zukunft des Spielers und für die Gestaltung des Offensivpotenzials der Mannschaft in der neuen Saison. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Informationen von Marca zufolge beabsichtigt die Führung von Real Madrid nicht, den 19-jährigen Stürmer erneut an einen anderen Verein zu verleihen. Endrick, der die zweite Hälfte der letzten Saison auf Leihbasis beim französischen Club Lyon verbrachte, ist nun bereit, um seinen Platz im Santiago Bernabéu zu kämpfen. Die Clubverantwortlichen sind überzeugt, dass die Zeit für den brasilianischen Fußballer gekommen ist, sich in der ersten Mannschaft zu beweisen.

Neue Stärke in Mourinhos System

Der portugiesische Spezialist Jose Mourinho schätzt Endricks körperliche Verfassung, seine Geschwindigkeit und seine Aggressivität im Angriff sehr. Genau diese Aspekte sollen dem Trainer helfen, die Offensivlinie in der neuen Saison neu zu formieren. Für den Madrider Club, der seit zwei Spielzeiten ohne Titel ist, ist der Beitrag junger und leidenschaftlicher Spieler wie Endrick sehr wichtig.

Endrick selbst möchte in Madrid bleiben und sich bei einem der stärksten Clubs der Welt beweisen. Er ist der Meinung, dass das Training unter Mourinho und der Wettbewerb mit erfahrenen Teamkollegen für seine Entwicklung förderlicher sind als eine Leihe. Die Reife und mentale Bereitschaft des Spielers haben beim Trainerstab einen positiven Eindruck hinterlassen.

Ein Platz in der Startelf wird jedoch nicht einfach zu erreichen sein. Endrick muss sich im Angriff mit Spielern wie Brahim Diaz und Franco Mastantuono messen. Zudem wird der Wettbewerb in der Offensive zweifellos zunehmen, sobald Rodrygo von einer schweren Verletzung zurückkehrt. Die Verfügbarkeit von Stürmern verschiedener Stile bietet Mourinho weitreichende Möglichkeiten für taktische Änderungen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Real Madrid Endrick als Teil eines langfristigen Projekts sieht und seine kurzfristige Zukunft ebenfalls mit der spanischen Hauptstadt verbunden ist. Die Saisonvorbereitung wird eine entscheidende Phase für den jungen Stürmer sein, und er wird versuchen, die ihm gebotene Chance maximal zu nutzen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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